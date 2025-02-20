Белгородцам привели весомый аргумент, почему выделенки на Щорса и Богданке это хорошо

Posted 20 февраля, 08:23
Published 20 февраля, 08:23
Modified 20 февраля, 15:25
Updated 20 февраля, 15:25
В Белгороде скорость движения общественного транспорта увеличилась в 2,5 раза благодаря выделенным полосам на ключевых магистралях — улице Щорса и проспекте Богдана Хмельницкого. Как сообщила городская администрация журналистам «РБК Черноземье», это помогло обеспечить регулярность рейсов и сократить время ожидания.
Первые полосы для автобусов появились осенью 2020 года после реконструкции дорог. За два года на реализацию проекта направили более 1,5 млрд рублей.
Тем не менее некоторые белгородцы по-прежнему недовольны реконструкцией улицы Щорса. Так, водители личного транспорта надеются на возвращение улицы к прежнему виду с расширением полос для автомобилей.
Ранее на улице выявили нарушения установки дорожных знаков
Напомним, что выделенную полосу собираются сделать и на Новом мосту в рамках ремонта проспекта Ватутина.
А на подъезде к Белгороду продолжается реконструкция участка дороги у Ротонды. Здесь расширяют проезжую часть, обустраивают выделенные полосы для автобусов, устанавливают освещение, велодорожки и остановки.