bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля, 08:23

Published 20 февраля, 08:23

Modified 20 февраля, 15:25

Updated 20 февраля, 15:25

Выделенная полоса

Белгородцам привели весомый аргумент, почему выделенки на Щорса и Богданке это хорошо

20 февраля 2025, 08:23
Фото: 1MI. Выделенная полоса

Выделенные полосы в Белгороде ускорили движение автобусов в 2,5 раза

Сюжет
Новости Белгорода
Первые выделенные полосы появились ещё пять лет назад. Однако противники реформы находятся до сих пор.

В Белгороде скорость движения общественного транспорта увеличилась в 2,5 раза благодаря выделенным полосам на ключевых магистралях — улице Щорса и проспекте Богдана Хмельницкого. Как сообщила городская администрация журналистам «РБК Черноземье», это помогло обеспечить регулярность рейсов и сократить время ожидания.

Первые полосы для автобусов появились осенью 2020 года после реконструкции дорог. За два года на реализацию проекта направили более 1,5 млрд рублей.

Тем не менее некоторые белгородцы по-прежнему недовольны реконструкцией улицы Щорса. Так, водители личного транспорта надеются на возвращение улицы к прежнему виду с расширением полос для автомобилей.

Ранее на улице выявили нарушения установки дорожных знаков

Напомним, что выделенную полосу собираются сделать и на Новом мосту в рамках ремонта проспекта Ватутина.

А на подъезде к Белгороду продолжается реконструкция участка дороги у Ротонды. Здесь расширяют проезжую часть, обустраивают выделенные полосы для автобусов, устанавливают освещение, велодорожки и остановки.

А как вы считаете: реконструкция улицы Щорса пошла на пользу?
Проголосовало: 60 чел.
«Харгора станет!» Не все белгородцы рады «выделенке» для автобусов на Новом мосту
Узнать подробнее
Читайте также:
Не читали ГОСТы? Белгородцы усомнились в правильности настройки светофоров«Если только бежать галопом»: белгородцы жалуются на слишком быстрый светофорУлицу Щорса приводим в пример городам-миллионникам: транспортники об опыте Белгорода
#Анна Селищева#Город#Опросы#Проспект богдана хмельницкого#Новости Белгорода#Белгород#Улица Щорса#Выделенные полосы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика