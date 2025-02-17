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Posted 17 февраля, 11:33

Published 17 февраля, 11:33

Modified 17 февраля, 11:35

Updated 17 февраля, 11:35

Зарплата водителей автобусов в Белгородской области скоро вырастет

Белгородским водителям автобусов повысят зарплаты, чтобы решить кадровый голод

17 февраля 2025, 11:33
Фото: 1MI.

Зарплата водителей автобусов в Белгородской области скоро вырастет

Сюжет
Зарплата
В регионе остро стоит проблема нехватки водителей общественного транспорта. Решать её будут путём увеличения зарплаты. Но не все станут получать больше.

В Белгородской области после начала СВО наблюдается дефицит сотрудников в разных сферах, в частности водителей общественного транспорта. Как рассказал министр Сергей Евтушенко на еженедельном оперативном совещании, по состоянию на 1 февраля в 2025 года, в регионе не хватает более 270 водителей. Больше всего дефицит в Белгородской агломерации.

Один из способов исправить ситуацию — поднять сотрудникам зарплаты. Например, в ЕТК с сентября 2024 года увеличили заработную плату водителям до 90 тысяч рублей. За пять месяцев на работу удалось привлечь 62 человека. С мая 2025-го зарплату планируют повысить ещё минимум на 10%.

С 1 февраля до 85 тысяч рублей зарплату водителям повысило ООО «Белгородский пассажирский транспорт». У остальных четырёх перевозчиков водители в среднем получают чуть больше 75 тысяч рублей. Чтоб не создавать конкуренцию, власти планируют провести работу с компаниями, чтобы уровень зарплаты везде был примерно одинаковый.

В Белгородской области не хватает более 270 водителей автобусов. Как закроют «дыру»?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Белгородский район#Зарплата#Водители#Дефицит#Транспорт#Автобусы#Белгород#ЕТК
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