Белгородским водителям автобусов повысят зарплаты, чтобы решить кадровый голод

В Белгородской области после начала СВО наблюдается дефицит сотрудников в разных сферах, в частности водителей общественного транспорта. Как рассказал министр Сергей Евтушенко на еженедельном оперативном совещании, по состоянию на 1 февраля в 2025 года, в регионе не хватает более 270 водителей. Больше всего дефицит в Белгородской агломерации.