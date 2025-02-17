Белгородским водителям автобусов повысят зарплаты, чтобы решить кадровый голод

Posted 17 февраля, 11:33
Published 17 февраля, 11:33
Modified 17 февраля, 11:35
Updated 17 февраля, 11:35
В Белгородской области после начала СВО наблюдается дефицит сотрудников в разных сферах, в частности водителей общественного транспорта. Как рассказал министр Сергей Евтушенко на еженедельном оперативном совещании, по состоянию на 1 февраля в 2025 года, в регионе не хватает более 270 водителей. Больше всего дефицит в Белгородской агломерации.
Один из способов исправить ситуацию — поднять сотрудникам зарплаты. Например, в ЕТК с сентября 2024 года увеличили заработную плату водителям до 90 тысяч рублей. За пять месяцев на работу удалось привлечь 62 человека. С мая 2025-го зарплату планируют повысить ещё минимум на 10%.
С 1 февраля до 85 тысяч рублей зарплату водителям повысило ООО «Белгородский пассажирский транспорт». У остальных четырёх перевозчиков водители в среднем получают чуть больше 75 тысяч рублей. Чтоб не создавать конкуренцию, власти планируют провести работу с компаниями, чтобы уровень зарплаты везде был примерно одинаковый.