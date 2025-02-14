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Posted 14 февраля, 17:07

Published 14 февраля, 17:07

Modified 14 февраля, 17:07

Updated 14 февраля, 17:07

Меняется расписание автобусов в Белгороде

С понедельника ещё один автобус в Белгороде поменяет своё расписание

14 февраля 2025, 17:07
Фото: 1MI. Меняется расписание автобусов в Белгороде
Сюжет
Автобус
И снова изменения в агломерации: на этот раз нововведения коснутся всего одного маршрута — № 23. Подробности сообщил Организатор пассажирских перевозок.

Уже с понедельника, 17 февраля, автобус № 23, следующий от улицы Пригородной до технологического университета, будет ездить по другому расписанию.

Изменить время отправления и прибытия транспорта учреждение решило из-за поступающих от жителей просьб.

Ознакомиться со всеми изменениями можно на скриншоте ниже.

Новое расписание маршрута № 23
Новое расписание маршрута № 23. Фото: Организатор пассажирских перевозок

Добавим, что крупные изменения в Белгородской агломерации начали происходить в феврале этого года. С первого числа изменилась стоимость проезда и движение некоторых автобусов.

Ещё часть нововведений начала действовать с 10 февраля. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте ЕТК.

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#Александра Склярова#Город#Расписание#Автобус#Новости Белгорода#Белгород
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