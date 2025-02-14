С понедельника ещё один автобус в Белгороде поменяет своё расписание

Posted 14 февраля, 17:07
Published 14 февраля, 17:07
Modified 14 февраля, 17:07
Updated 14 февраля, 17:07
Уже с понедельника, 17 февраля, автобус № 23, следующий от улицы Пригородной до технологического университета, будет ездить по другому расписанию.
Изменить время отправления и прибытия транспорта учреждение решило из-за поступающих от жителей просьб.
Ознакомиться со всеми изменениями можно на скриншоте ниже.
Добавим, что крупные изменения в Белгородской агломерации начали происходить в феврале этого года. С первого числа изменилась стоимость проезда и движение некоторых автобусов.
Ещё часть нововведений начала действовать с 10 февраля. Со всеми изменениями можно ознакомиться на сайте ЕТК.