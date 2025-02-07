Сколько белгородцев живут за чертой бедности?

Власти подчеркнули, что для борьбы с бедностью необходим системный и скоординированный подход на уровне региона. В связи с поставленными целями по снижению уровня бедности (в 2025 году — до 5%, в 2026 году — до 4%, в 2027 году — до 4%) губернатор области утвердил стратегический план, который предусматривает мероприятия по уменьшению бедности в период с 2025 по 2027 год.