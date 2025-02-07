Сколько белгородцев живут за чертой бедности?

Posted 7 февраля, 10:35
Published 7 февраля, 10:35
Modified 7 февраля, 10:47
Updated 7 февраля, 10:47
Как сообщили Бел.Ру, по официальным данным Росстата значение показателя «Численность населения с доходами ниже границы бедности» в Белгородской области за 2023 год составляет 5,6%.
С 2021 по 2023 годы уровень бедности в регионе снизился на 1,4%. В 2021 году он составлял 7%, в 2022 году — 6,1%, а в 2023 году достиг 5,6%. Согласно данным Белгородстата, в 2023 году количество людей с доходами ниже прожиточного минимума составило 85,5 тыс. человек, что соответствует 5,6% от общего числа населения.
В период с 2021 по 2023 годы Белгородская область заняла третье место среди регионов Центрального федерального округа по наименьшему уровню бедности, уступив лишь Москве и Московской области.
В правительстве рассказали, уровень бедности в Белгородской области связан с условиями жизни населения, которые обусловлены различными факторами. К ним относятся обстоятельства, связанные с ограничением способности работать из-за инвалидности, длительных заболеваний или преклонного возраста; семейные проблемы, наличие долгов (кредитов); отсутствие одного из родителей в семье и высокая зависимость от других членов семьи, а также особые социально-экономические условия в регионе.
Для улучшения ситуации в Белгородской области разработана региональная программа, направленная на снижение числа людей с доходами ниже уровня бедности в период с 2020 по 2030 годы. В рамках программы запланированы меры, включающие индексацию заработных плат, предотвращение роста безработицы, поддержку предпринимательской активности, помощь в старте бизнеса, развитие сельского хозяйства, а также усиление системы социальной помощи для нуждающихся в поддержке.
Власти подчеркнули, что для борьбы с бедностью необходим системный и скоординированный подход на уровне региона. В связи с поставленными целями по снижению уровня бедности (в 2025 году — до 5%, в 2026 году — до 4%, в 2027 году — до 4%) губернатор области утвердил стратегический план, который предусматривает мероприятия по уменьшению бедности в период с 2025 по 2027 год.
В рамках реализации этого плана проведут анализ текущего состояния жизни населения, выявят основные причины и особенности бедности, а также проведут оценку эффективности предпринимаемых мер. Также будут разработаны универсальные программы поддержки, направленные на улучшение положения граждан в сложных жизненных ситуациях.
Напомним, в Белгородской области средняя зарплата к 2027 году превысит 87 тысяч рублей.