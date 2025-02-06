Курица белгородцам обойдётся дешевле огурцов. Как изменились цены на продукты?

Posted 6 февраля, 14:51
Published 6 февраля, 14:51
Modified 6 февраля, 14:51
Updated 6 февраля, 14:51
За минувшую неделю в Белгородской области больше всего подорожали свежие огурцы — их стоимость увеличилась на 3,21%, или на восемь рублей. Килограмм этого товара можно купить в среднем за 251,28 рубля.
Увеличилась цена и на охлаждённую и замороженную курицу — на 1,15%, или на 2,5 рубля. Килограмм можно приобрести за 209,18 рубля.
На 1,98% подорожала соль, однако из-за её небольшой стоимости разница оказалась не сильно заметной: с 16,49 рубля до 16,83 рубля.
На 1,22% и на 1,61% подорожали помидоры и яблоки соответственно. Килограмм этих продуктов в среднем продают за 233,05 рубля и 125,94 рубля.
Другие категории продуктов либо остались в той же расценке, либо стали чуть дешевле.