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Posted 6 февраля, 14:51

Published 6 февраля, 14:51

Modified 6 февраля, 14:51

Updated 6 февраля, 14:51

Огурцы вновь бьют рекорды по подорожанию

Курица белгородцам обойдётся дешевле огурцов. Как изменились цены на продукты?

6 февраля 2025, 14:51
Фото: 1MI. Огурцы вновь бьют рекорды по подорожанию

За неделю в Белгороде вновь подорожали огурцы

За последнюю неделю в Белгородской области вновь выросли цены на некоторые продукты питания. Сильнее всего подорожали огурцы.

За минувшую неделю в Белгородской области больше всего подорожали свежие огурцы — их стоимость увеличилась на 3,21%, или на восемь рублей. Килограмм этого товара можно купить в среднем за 251,28 рубля.

Увеличилась цена и на охлаждённую и замороженную курицу — на 1,15%, или на 2,5 рубля. Килограмм можно приобрести за 209,18 рубля.

На 1,98% подорожала соль, однако из-за её небольшой стоимости разница оказалась не сильно заметной: с 16,49 рубля до 16,83 рубля.

На 1,22% и на 1,61% подорожали помидоры и яблоки соответственно. Килограмм этих продуктов в среднем продают за 233,05 рубля и 125,94 рубля.

Другие категории продуктов либо остались в той же расценке, либо стали чуть дешевле.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Продукты#Цены#Подорожание#Белгород
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