Голикова: Власти Хакасии не справились с планом по снижению уровня бедности

Хакасия и еще восемь российских регионов в прошлом году не добились результата по снижению уровня бедности в рамках плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об этом в среду, 5 июля, на 548-м заседании Совфеда.

Она рассказала, что 76 субъектов федерации справились с задачей по обеспечению снижения уровня бедности в рамках запланированных показателей. «Девять, к сожалению, не смогли добиться результатов и решить эту проблему», — сообщила Голикова. Вице-премьер отметила, что не только власти Хакасии не смогли добиться того, чтобы запланированное количество граждан вышло из-за черты бедности. Не удалось достичь требуемого результата и в Республике Ингушетии, а также в Калмыкии, Адыгее, Северной Осетии — Алании, Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкесии, Республике Коми и Оренбургской области. Об этом пишут Известия. Сообщается, что в прошлом году 1,7 млн россиян перестали жить за чертой бедности. Голикова убеждена, что в 2023 году данный показатель продолжит расти благодаря установлению единого пособия для нуждающихся семей. То есть, согласно мнению властей, текущий год будет ознаменован снижением уровня бедности. В России примерно 255 тыс. беременных женщин и 8 млн детей получают матпомощь, рассказала вице-премьер. Тем не менее власти Хакасии сейчас вряд ли пополнят перечень регионов, выполняющих план. Согласно прошлогодним данным статистики, свыше 18% населения региона живет за чертой бедности. Предполагается, что сложившуюся ситуацию можно улучшить за счет федеральных пособий. По данным Росстата, на 2023 год численность населения Хакасии составляет 530 233 человека. Из них примерно 68% проживают в черте города.