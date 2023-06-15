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Минтруд планирует снижение бедности до 6,5% к 2030 году

15 июня 2023, 12:59
Фото: 1MI
Глава ведомства Антон Котяков рассказал о планах во время Международного экономического форума. Подробности сообщают «Народные новости».

В федеральном Министерстве труда и соцзащиты рассказали о планах по снижению бедности в России. По словам главы ведомства Антона Котякова, целевой показатель уровня бедности к 2030 году составляет 6,5%. Об этом он заявил журналистам «России-24» во время ПМЭФ-2023.

Как пишет издание, министр напомнил, что по итогам 2022 года на долю неимущего населения приходилось 9,8%. Уточняется, что этот показатель свидетельствует о динамике к снижению. Она наблюдается уже в течение трёх лет.

Котяков добавил, что останавливаться на этом показателе нельзя. Ориентиром к 2030 году стало снижение до 6,5%.

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#Наталья Корявых#Россия#Антон Котяков#Экономика#Пмэф#Бедность#Планы#Минтруд
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