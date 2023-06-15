Минтруд планирует снижение бедности до 6,5% к 2030 году

В федеральном Министерстве труда и соцзащиты рассказали о планах по снижению бедности в России. По словам главы ведомства Антона Котякова, целевой показатель уровня бедности к 2030 году составляет 6,5%. Об этом он заявил журналистам «России-24» во время ПМЭФ-2023.