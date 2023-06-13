Росстат: бедность в России снижается. Вопреки заявлению, люди жить лучше не стали

Согласно федеральному закону №473-ФЗ, прожиточный минимум в России составляет 44,1% от медианного дохода граждан за прошлый год с учётом региональных коэффициентов. Выходит, прожиточный минимум невозможно связать с потребительской корзиной, ведь медианный доход делит всех работающих граждан на две категории. Одни получают больше этой суммы, другие — меньше. Люди могут получать в несколько раз меньше денег, чем требуется на закупку продуктовой корзины, но при этом не считаться бедными. К слову, минимальный размер оплаты труда рассчитывается по такому же алгоритму, как и прожиточный минимум.