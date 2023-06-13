Росстат: бедность в России снижается. Вопреки заявлению, люди жить лучше не стали

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Так, официально за чертой бедности проживает 13,5%, или 19,6 млн человек. Казалось бы, население перестало быть бедным, но люди этого почему-то не заметили. Корреспондент «Новых Известий» разобралась, в чём дело.
Озвученные показатели стали результатом роста прожиточного минимума на 2076 рублей. Сейчас величина составляет 14026 рублей. Размер заработной платы, по мнению Росстата, также положительно растёт — на 6% в год. Однако методика подсчёта не может гарантировать прозрачность этих цифр.
Если разобраться по пунктам, пожалуй, стоит начать с самого простого — продуктовой корзины россиянина. Вдруг вы ожидали увидеть в нём мясо, рыбу, овощи с фруктами, спешим вас огорчить — это далеко не так. Недавно член КПРФ и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сравнил продуктовую корзину с тюремным пайком.
Наша потребительская корзина в 4 раза меньше, чем в Великобритании, в 3 раза меньше, чем в Германии. Она не отражает всех затрат. Мы формируем потребительскую корзину, чтобы определить прожиточный минимум и МРОТ, а у нас получается, что корзина обеспечивает биологический минимум. Это тюремный паёк
— высказался Арефьев.
К сожалению, на сегодняшний день основу потребительской корзины составляют мучное, яйца и молочка. Мясо и рыба составляют порционный минимум, что явно недостаточно для трудоспособного человека.
С непродовольственными товарами ситуация также оставляет желать лучшего. Статистики подсчитали, что россиянам вполне хватит 7 пар носков на 1,4 года, 9 трусов на 2,4 года, минимум одежды и канцтоваров.
Решить эту проблему можно было бы путём создания новой потребительской корзины, с учётом реальных потребностей россиян. Глядишь — там уже и МРОТ, и прожиточный минимум повысились бы. Но дела обстоят куда хуже. Выяснилось, что в профильном комитете Госдумы не знают, как у нас рассчитывается прожиточный минимум.
Согласно федеральному закону №473-ФЗ, прожиточный минимум в России составляет 44,1% от медианного дохода граждан за прошлый год с учётом региональных коэффициентов. Выходит, прожиточный минимум невозможно связать с потребительской корзиной, ведь медианный доход делит всех работающих граждан на две категории. Одни получают больше этой суммы, другие — меньше. Люди могут получать в несколько раз меньше денег, чем требуется на закупку продуктовой корзины, но при этом не считаться бедными. К слову, минимальный размер оплаты труда рассчитывается по такому же алгоритму, как и прожиточный минимум.
Закон расслоения общества работает безукоризненно: для Росстата выгодно иметь низкие медианные доходы. Ведь именно таким способом снижается официальная бедность в стране.