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Дешёвая картошка и дорогие огурцы: как меняются цены на продукты

21 мая 2023, 13:21
Фото: 1MI
Картофель за год подешевел на 70,5%, а огурцы и репчатый лук выросли в цене. «Новые известия» рассказали, движения цен влияют на то, что россияне смогут позволить себе покупать в будущем.

Картофель дешевеет, а огурцы дорожают. Индекс окрошки бьёт рекорды, однако цены на ингредиенты для этого блюда двигаются в разные стороны. Картофель за год подешевел на 70,5%, а огурцы выросли в цене на 30%. Весь комплект окрошечных продуктов на текущий момент стоит 900 рублей. Индекс увеличился на 3%, пишет издание.

Стоимость одной порции по состоянию на май прошлого года составляла 54,5 рубля, а в этом году блюдо уже стоит людо стоит 46,13 рубля. По данным Росстата, окрошка подешевела на 15%. Причиной экономии стала картошка, цена которой снизилась со 112,57 рубля до 33,17 рубля. 1 кг огурцов стоит в среднем 165,99 рублей.

В мае прошлого года цена одной порции борща составляла 99,9 рубля, а теперь снизилась на 6,5% и стоит 93,42 рубля. Помимо картофеля, подешевела и капуста — с 63,2 рубля до 39,48 рубля. Однако стоимость говядины с костью и томатной пасты, напротив, выросла.

Стоимость одной порции оливье подорожала с 74,34 рубля до 77,15 рубля — на 3,8%. Дороже стали консервированный горошек, майонез и вышеупомянутые огурцы.

Сильнее всего в стране подешевели некоторые виды овощей. Цена на белокочанную капусту снизилась на 50,34% до 39,49 рубля, на картофель на 47,52% до 33,17 рубля, а на свёклу на 46,14% — до 36,39 рубля.

Лук, огурцы и бананы стали самыми подорожавшими продуктами. Лук вырос в цене на 36% и в среднем стоит 74,14 рубля, огурцы подорожали на 14,37% до 166 рублей, а бананы — на 9,41% до 128 рублей.

Уже к осени цены могут измениться из-за ярко выраженной сезонности. Если будет хороший урожай, то стоимость начнёт снижаться, если не уродятся зерно и овощи — будут проблемы и рост цен.

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#Наталья Корявых#Цены#Продукты#Овощи#Капуста#Лук#Огурцы#Еда
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