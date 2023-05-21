Дешёвая картошка и дорогие огурцы: как меняются цены на продукты

Картофель дешевеет, а огурцы дорожают. Индекс окрошки бьёт рекорды, однако цены на ингредиенты для этого блюда двигаются в разные стороны. Картофель за год подешевел на 70,5%, а огурцы выросли в цене на 30%. Весь комплект окрошечных продуктов на текущий момент стоит 900 рублей. Индекс увеличился на 3%, пишет издание.