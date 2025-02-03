«Она у нас золотая?» Белгородцев удивила цена на говядину в регионе

Posted 3 февраля, 16:05
Published 3 февраля, 16:05
Modified 3 февраля, 16:05
Updated 3 февраля, 16:05
Житель Белгородской области обратился с жалобой на высокие цены на говядину. Мужчина возмущён, что стоимость килограмма мяса достигла 1000 рублей. Он отметил, что продукт стал «роскошью» и доступен далеко не всем.
«Мы дошли до того, что люди не могут себе позволить купить кусок говядины, она стала просто роскошью! Какой кошмар творится с ценами! У нас коровы, что, из золота? Что за безобразие? Яйца в два раза дороже стали, но кусок говядины 1 кило за 1000 рублей — это уже совсем с ума сойти можно!» — негодует мужчина.
На сообщение ответил первый замминистра сельского хозяйства региона Александр Набоков. Он заверил, что цены в магазинах соответствуют заводским, включают минимальную торговую наценку и отражают текущую рыночную ситуацию.
Власти регулярно мониторят стоимость социально значимых товаров и передают сведения о случаях необоснованного роста цен в УФАС и прокуратуру. Жители могут пожаловаться на подорожание продуктов через форму на сайте ФАС или по телефону горячей линии 8 (4722) 32-16-92.
В начале 2025 года цены на мясо, рыбу и яйца в Белгородской области продолжили расти, несмотря на ожидания стабилизации после праздников. По данным Росстата, сильнее всего подорожали куриные яйца (+1,79%) и мороженая рыба (+1,53%). Говядина прибавила в цене 0,51%, а свинина — 0,74%.
При этом стоимость колбасы и сосисок немного снизилась. Варёная колбаса подешевела на 0,16%, а полукопчёная — на 0,10%. Однако в целом продукты животного происхождения продолжают дорожать.