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Posted 3 февраля, 16:05

Published 3 февраля, 16:05

Modified 3 февраля, 16:05

Updated 3 февраля, 16:05

Цены на мясо в Белгородской области удивляют

«Она у нас золотая?» Белгородцев удивила цена на говядину в регионе

3 февраля 2025, 16:05
Фото: 1MI. Цены на мясо в Белгородской области удивляют

Белгородцы требуют объяснить, что происходит с ценами на говядину

Жителей региона удивили цены на говядину. Власти уверяют, что стоимость соответствует рынку.

Житель Белгородской области обратился с жалобой на высокие цены на говядину. Мужчина возмущён, что стоимость килограмма мяса достигла 1000 рублей. Он отметил, что продукт стал «роскошью» и доступен далеко не всем.

«Мы дошли до того, что люди не могут себе позволить купить кусок говядины, она стала просто роскошью! Какой кошмар творится с ценами! У нас коровы, что, из золота? Что за безобразие? Яйца в два раза дороже стали, но кусок говядины 1 кило за 1000 рублей — это уже совсем с ума сойти можно!» — негодует мужчина.

На сообщение ответил первый замминистра сельского хозяйства региона Александр Набоков. Он заверил, что цены в магазинах соответствуют заводским, включают минимальную торговую наценку и отражают текущую рыночную ситуацию.

Власти регулярно мониторят стоимость социально значимых товаров и передают сведения о случаях необоснованного роста цен в УФАС и прокуратуру. Жители могут пожаловаться на подорожание продуктов через форму на сайте ФАС или по телефону горячей линии 8 (4722) 32-16-92.

Цена на говядину, которая возмутила белгородца
Цена на говядину, которая возмутила белгородца. Фото: скриншот из приложения «Пятёрочка»

В начале 2025 года цены на мясо, рыбу и яйца в Белгородской области продолжили расти, несмотря на ожидания стабилизации после праздников. По данным Росстата, сильнее всего подорожали куриные яйца (+1,79%) и мороженая рыба (+1,53%). Говядина прибавила в цене 0,51%, а свинина — 0,74%.

При этом стоимость колбасы и сосисок немного снизилась. Варёная колбаса подешевела на 0,16%, а полукопчёная — на 0,10%. Однако в целом продукты животного происхождения продолжают дорожать.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Мясо#Цены#Говядина#Белгород
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