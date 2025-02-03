«Она у нас золотая?» Белгородцев удивила цена на говядину в регионе

В начале 2025 года цены на мясо, рыбу и яйца в Белгородской области продолжили расти, несмотря на ожидания стабилизации после праздников. По данным Росстата, сильнее всего подорожали куриные яйца (+1,79%) и мороженая рыба (+1,53%). Говядина прибавила в цене 0,51%, а свинина — 0,74%.