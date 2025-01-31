Водка подорожала, зато масло стало доступнее: как в Белгороде изменились цены?

Posted 31 января, 12:15
Published 31 января, 12:15
Modified 31 января, 12:17
Updated 31 января, 12:17
За прошедшую неделю в Белгородской области подорожал 21 продукт питания из списка Белгородстата. Однако больше всего рост цен задел огурцы: стоимость одного килограмма увеличилась почти на пять рублей — до 243,49 рубля.
Также заметно увеличилась стоимость детских овощных консервов (на шесть рублей — до 642,55 за килограмм), сыров (на четыре рубля — до 794,42 за килограмм), водки (на пять рублей — до 817,70 за литр).
При этом не обошлось и без снижения стоимости на некоторые позиции. Так, больше всего подешевело сливочное масло (на 11 рублей — до 970,43 за килограмм), детские сухие смеси (на семь рублей — до 1372,44 за килограмм) и свежие помидоры (на три рубля — до 230,30 за килограмм).
На прошлой неделе больше всего выросли в цене репчатый лук, огурцы и яблоки. Меньше всего — куры, сыры и макароны. Секреты сильного подорожания молочки и овощей раскрыли сотрудники Центрального банка.