bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 12:15

Published 31 января, 12:15

Modified 31 января, 12:17

Updated 31 января, 12:17

Водка подорожала ко дню рождения русской водки

Водка подорожала, зато масло стало доступнее: как в Белгороде изменились цены?

31 января 2025, 12:15
Фото: 1MI. Водка подорожала ко дню рождения русской водки

Белгородстат рассказал, как изменились цены на продукты за неделю

В регионе продолжают расти в цене огурцы. Дорожают и другие позиции, но сливочное масло стало дешевле.

За прошедшую неделю в Белгородской области подорожал 21 продукт питания из списка Белгородстата. Однако больше всего рост цен задел огурцы: стоимость одного килограмма увеличилась почти на пять рублей — до 243,49 рубля.

Также заметно увеличилась стоимость детских овощных консервов (на шесть рублей — до 642,55 за килограмм), сыров (на четыре рубля — до 794,42 за килограмм), водки (на пять рублей — до 817,70 за литр).

При этом не обошлось и без снижения стоимости на некоторые позиции. Так, больше всего подешевело сливочное масло (на 11 рублей — до 970,43 за килограмм), детские сухие смеси (на семь рублей — до 1372,44 за килограмм) и свежие помидоры (на три рубля — до 230,30 за килограмм).

На прошлой неделе больше всего выросли в цене репчатый лук, огурцы и яблоки. Меньше всего — куры, сыры и макароны. Секреты сильного подорожания молочки и овощей раскрыли сотрудники Центрального банка.

Белгородцам раскрыли тайну, почему так сильно дорожали молочка и овощи
Узнать подробнее
Читайте также:
Огурцы не на первом месте: какие продукты подорожали в Белгородской области?Новый год только наступил, а цены уже кусаются: какие продукты подорожали в 2025 годуВ прошлом году автолавки привезли продукты для более 51 тысячи белгородцев
#Александра Склярова#Белгородская область#Продукты питания#Продукты#Рост цен#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика