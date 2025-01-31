Водка подорожала, зато масло стало доступнее: как в Белгороде изменились цены?

При этом не обошлось и без снижения стоимости на некоторые позиции. Так, больше всего подешевело сливочное масло (на 11 рублей — до 970,43 за килограмм), детские сухие смеси (на семь рублей — до 1372,44 за килограмм) и свежие помидоры (на три рубля — до 230,30 за килограмм).