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Posted 23 января, 10:26

Published 23 января, 10:26

Modified 23 января, 10:26

Updated 23 января, 10:26

Tesla Cybertruck

Экзотическое для РФ авто заметили на продаже в Белгороде. Цена вопроса — 34 млн

23 января 2025, 10:26
Фото: «Авто.ру». Tesla Cybertruck

В Белгороде предлагают купить Tesla Cybertruck

Сюжет
Новости Белгорода
Объявление о пуленепробиваемом пикапе выставили на сайте «Авто.ру». Продавцом числится один из автосалонов.

В Белгороде на продажу за 34 млн 650 тысяч рублей выставили пикап Tesla Cybertruck. Товар предлагает один из местных автосалонов.

Несмотря на указанную цену, автомобиль обойдётся ещё дороже, поскольку в стоимость не включили НДС в размере 20%. Интересно и то, что в стране-производителе эту машину продавали в два раза дешевле — всего за 12 млн рублей.

Выставить такой автомобиль на продажу в приграничном российском регионе, видимо, решили из-за его «актуальности», поскольку пикап оснащён пуленепробиваемыми стёклами и ударопрочным кузовом, который ко всему прочему не будет ржаветь.

Найдётся ли в Белгородской области на этот товар покупатель, большой вопрос.

Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck
Tesla Cybertruck. Фото: «Авто.ру»
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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Тесла#Cybertruck
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