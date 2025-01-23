Экзотическое для РФ авто заметили на продаже в Белгороде. Цена вопроса — 34 млн

Posted 23 января, 10:26
Published 23 января, 10:26
Modified 23 января, 10:26
Updated 23 января, 10:26
В Белгороде на продажу за 34 млн 650 тысяч рублей выставили пикап Tesla Cybertruck. Товар предлагает один из местных автосалонов.
Несмотря на указанную цену, автомобиль обойдётся ещё дороже, поскольку в стоимость не включили НДС в размере 20%. Интересно и то, что в стране-производителе эту машину продавали в два раза дешевле — всего за 12 млн рублей.
Выставить такой автомобиль на продажу в приграничном российском регионе, видимо, решили из-за его «актуальности», поскольку пикап оснащён пуленепробиваемыми стёклами и ударопрочным кузовом, который ко всему прочему не будет ржаветь.
Найдётся ли в Белгородской области на этот товар покупатель, большой вопрос.