Припарковавшегося на месте для инвалидов водителя Tesla могут оштрафовать на 5 тыс.

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В ходе мониторинга социальных сетей автоинспекторы нашли нарушителя парковки. Он использовал для стоянки места, отведённые для инвалидов. Стражи порядка установили личность владельца автомобиля.
Против водителя 1979 года рождения составили административный протокол по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей.
Сообщения в соцсетях ранее помогли задержать ещё одного нарушителя. Белгородцы выложили в Сеть видео, где водитель за рулём Mitsubishi Lancer двигался по велодорожке на улице Щорса.