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Posted Сегодня, 10:31

Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Припарковавшегося на месте для инвалидов водителя Tesla могут оштрафовать на 5 тыс.

Сегодня, 10:31
Фото: 1MI
В центре Белгорода водитель Tesla нарушил правила стоянки и припарковал автомобиль на месте, отведённом для инвалидов. В отношении нарушителя автоинспекторы составили протокол, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе мониторинга социальных сетей автоинспекторы нашли нарушителя парковки. Он использовал для стоянки места, отведённые для инвалидов. Стражи порядка установили личность владельца автомобиля. 

Против водителя 1979 года рождения составили административный протокол по части 2 статьи 12.19 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Сообщения в соцсетях ранее помогли задержать ещё одного нарушителя. Белгородцы выложили в Сеть видео, где водитель за рулём Mitsubishi Lancer двигался по велодорожке на улице Щорса.

Проехавшего по велодорожке белгородца на Mitsubishi задержали
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#Анастасия Афанасенко#Город#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Тесла#Штраф#Парковка#Места для инвалидов#Стоянка#Гибдд
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