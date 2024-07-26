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Published Сегодня, 06:55

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Updated Сегодня, 06:57

Через полтора года Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов

Мы в будущем? Илон Маск запустит массовое производство человекоподобных роботов

26 июля 2024, 06:55
Фото: Изображение Midjourney

Через полтора года Tesla запустит массовое производство человекоподобных роботов

Несколько тысяч первых человекообразных роботов будут помогать при сборке автомобилей Tesla уже в следующем году. Однако в 2026 году их производство станет массовым, отметили в ТАСС.

Уже через полтора года, в 2026 году, американский предприниматель и инженер Илон Маск планирует запустить массовое производство роботов. Их особенностью станет то, что они будут похожи на людей.

Известно, что сборка первых роботов начнётся уже в следующем году. Планируется создать полезные устройства, которые будут помогать при сборке автомобилей Tesla. Всего их будет несколько тысяч.

В 2026 году начнётся производство и для других организаций.

Напомним, что впервые о производстве роботов, выглядящих как люди, Маск заговорил ещё летом 2021 года. Тогда он назвал свой проект Optimus. По планам, робот будет ростом с человеком, а его вес составит всего 20 килограмм.

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