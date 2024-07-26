Мы в будущем? Илон Маск запустит массовое производство человекоподобных роботов

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
Уже через полтора года, в 2026 году, американский предприниматель и инженер Илон Маск планирует запустить массовое производство роботов. Их особенностью станет то, что они будут похожи на людей.
Известно, что сборка первых роботов начнётся уже в следующем году. Планируется создать полезные устройства, которые будут помогать при сборке автомобилей Tesla. Всего их будет несколько тысяч.
В 2026 году начнётся производство и для других организаций.
Напомним, что впервые о производстве роботов, выглядящих как люди, Маск заговорил ещё летом 2021 года. Тогда он назвал свой проект Optimus. По планам, робот будет ростом с человеком, а его вес составит всего 20 килограмм.