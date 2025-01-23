Что происходит с ценами на бензин в Белгородской области в 2025 году?

Posted 23 января, 14:22
Published 23 января, 14:22
Modified 23 января, 14:22
Updated 23 января, 14:22
Каковы цены на бензин в Белгородской области в наступившем году? За неделю рост коснулся только одной марки топлива — АИ-95. Судя по подсчётам Росстата, топливо подорожало на 0,03% — до 60,43 рубля.
Остальные марки бензина в регионе остались на прежних отметках: АИ-92 — 55,48 рубля, АИ-98 и выше — 82,87 рубля, а дизельное топливо — 66,95 рубля.
Средняя стоимость бензина по региону составила 62,27 рубля, а по России она не превышает 60,94 рубля.
Интересно, что выше цены на бензин по ЦФО только в Подмосковье и в Москве — 62,70 и 62,41 рубля соответственно.