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Posted 23 января, 14:22

Published 23 января, 14:22

Modified 23 января, 14:22

Updated 23 января, 14:22

Не все марки бензина подорожали за неделю

Что происходит с ценами на бензин в Белгородской области в 2025 году?

23 января 2025, 14:22
Фото: 1MI. Не все марки бензина подорожали за неделю

Бензин в Белгородской области продолжает быть одним из самых дорогих в ЦФО

Сюжет
Бензин
Цена выше наблюдается только в столице и Московской области. На сколько подорожало топливо в приграничном регионе на этот раз, сообщил Росстат.

Каковы цены на бензин в Белгородской области в наступившем году? За неделю рост коснулся только одной марки топлива — АИ-95. Судя по подсчётам Росстата, топливо подорожало на 0,03% — до 60,43 рубля.

Остальные марки бензина в регионе остались на прежних отметках: АИ-92 — 55,48 рубля, АИ-98 и выше — 82,87 рубля, а дизельное топливо — 66,95 рубля.

Средняя стоимость бензина по региону составила 62,27 рубля, а по России она не превышает 60,94 рубля.

Интересно, что выше цены на бензин по ЦФО только в Подмосковье и в Москве — 62,70 и 62,41 рубля соответственно.

На сколько увеличилась стоимость бензина в Белгородской области за последний год?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Бензин#Белгород#Цены на бензин
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