Белгородцы зря жалуются на цены? Как изменилась инфляция с начала 90-х

Posted 29 января, 07:41
Published 29 января, 07:41
Modified 29 января, 07:43
Updated 29 января, 07:43
Цены на все товары и услуги на территории Белгородской области, согласно данным Росстата, выросли за год на 9,11%. В позапрошлом году эта цифра составила 7,01%, в 2022-м — 12,79%, в 2021-м — 9,13%, а в 2020-м — 4,92%.
Последнее время белгородцы массово жаловались на рост стоимости продуктов, жилищно-коммунальных услуг и прочего. В частности, на молочку и овощи. Возмутил жителей региона внезапный «скачок» у сливочного масла. Журналисты Бел.Ру тогда ходили по магазинам, чтобы лично увидеть, что же произошло с ценами. Позже их рост объясняли сами производители. К концу года «золотыми» также стали называть огурцы и помидоры. Цены на масло, кстати, всё-таки снизились, но для этого вмешаться пришлось Федеральной антимонопольной службе.
Но если проанализировать более ранние данные, станет очевидно, что на сегодняшний момент цены растут не так стремительно, как 30 лет назад. В 1992 году уровень инфляции составил 2501,89%. В 1993 году она была тоже с приставкой «гипер-» — 691,91%.
До 1998-го инфляция постепенно снижалась, потом внезапно подскочила до 67,65%. После 2000-го выше 20,92% инфляция не поднималась, а в 2017-м зарегистрировали рекордно низкий рост цен — всего на 1,54%.