Белгородцы зря жалуются на цены? Как изменилась инфляция с начала 90-х

Последнее время белгородцы массово жаловались на рост стоимости продуктов, жилищно-коммунальных услуг и прочего. В частности, на молочку и овощи. Возмутил жителей региона внезапный «скачок» у сливочного масла. Журналисты Бел.Ру тогда ходили по магазинам, чтобы лично увидеть, что же произошло с ценами. Позже их рост объясняли сами производители. К концу года «золотыми» также стали называть огурцы и помидоры. Цены на масло, кстати, всё-таки снизились, но для этого вмешаться пришлось Федеральной антимонопольной службе.