Белгородцам раскрыли тайну, почему так сильно дорожали молочка и овощи

В Белгородской области за октябрь 2024 года рост инфляции составил 0,7%, что было самым медленным темпом среди регионов Центрального Черноземья. В то время как соседние области, такие как Воронежская (1,42%) и Липецкая (1,14%), показали более высокий рост цен. В целом цены в ЦФО выросли на 0,55%, а в России — на 0,75%.