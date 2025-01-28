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Posted 28 января, 08:50

Published 28 января, 08:50

Modified 28 января, 08:50

Updated 28 января, 08:50

Инфляция в Белгородской области растёт

Белгородцам раскрыли тайну, почему так сильно дорожали молочка и овощи

28 января 2025, 08:50
Фото: 1MI. Инфляция в Белгородской области растёт

Инфляция в декабре в Белгородской области увеличилась до 9,11%

Уровень инфляции в регионе тем не менее был ниже, чем в целом по РФ и в ЦФО. Некоторые продукты в прошлом месяце заметно подорожали. Почему, объяснили в ЦБ.

В Белгородской области продолжается ускорение инфляции, вызванное ростом издержек производителей. В декабре 2024 года годовой темп прироста цен достиг 9,11%, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими месяцами.

Повышение во многом обусловлено ростом расходов на производство продуктов и услуг. Например, увеличились затраты у тепличных хозяйств, это вызвало подорожание свежих огурцов и помидоров. А из-за повышения мировых цен на молочные жиры увеличилась стоимость сливочного масла, молока, сметаны, творога.

В целом же продовольственная инфляция увеличилась на 1,5 процентных пункта и составила 12,38%.

Стоимость непродовольственных товаров также возросла. В этом случае годовой темп прироста цен вырос на 0,8 п. п., составив 6,34%. Дорожали телевизоры, стиральные машины и холодильники. Росли цены на драгоценные металлы, что вызвало увеличение цен на обручальные кольца.

Меньше всего цены увеличились в сфере услуг — на 0,26 п. п, составив 8,84%.

Несмотря на это, уровень инфляции в Белгородской области остаётся ниже, чем в других регионах. По всей стране отмечается 9,52%. Банк России прогнозирует снижение инфляции до целевых 4% к 2026 году.

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В ноябре 2024 года инфляция в Белгородской области составила 8,16%. Это связывали с ростом цен на продукты, особенно на картофель, лук и свёклу, из-за плохого урожая и высоких издержек. Цены на импортные фрукты также подскочили на фоне ослабления рубля. Инфляция в других категориях товаров и услуг оставалась более умеренной.

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В Белгородской области за октябрь 2024 года рост инфляции составил 0,7%, что было самым медленным темпом среди регионов Центрального Черноземья. В то время как соседние области, такие как Воронежская (1,42%) и Липецкая (1,14%), показали более высокий рост цен. В целом цены в ЦФО выросли на 0,55%, а в России — на 0,75%.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Экономика#Инфляция#Белгород#Потребительские цены
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