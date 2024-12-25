Овощи из борщевого набора сильно повлияли на инфляцию в Белгородской области

Posted 25 декабря, 13:38
Published 25 декабря, 13:38
Modified 25 декабря, 13:38
Updated 25 декабря, 13:38
В ноябре 2024 года годовая инфляция в Белгородской области достигла 8,16%. При этом по ЦФО она превышала 9%, а по России — приближалась к ней. К основным причинам роста инфляции относят снижение предложения товаров, увеличенные расходы и ослабление рубля.
За год цены на продовольственные товары в регионе увеличились на 10,83%. Рост цен на картофель, лук и свёклу оказался больше из-за низкой урожайности и повышенных издержек. Цены на импортные фрукты также выросли из-за ослабления рубля.
В то же время инфляция на непродовольственные товары снизилась до 5,55%. Цены на автомобили не повышались из-за увеличения их производства в стране. Зато рост цен на услуги связи и интернет оказался связан с увеличением затрат операторов. В целом в сфере услуг инфляция составила 8,58%.
«Рост спроса по-прежнему опережает возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Несмотря на пока сохраняющийся повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели есть. И формирует их значительная жёсткость денежно-кредитных условий. Поэтому сейчас Банк России держит ключевую ставку высокой, чтобы дать производству время догнать убежавший вперед спрос», — рассказала замуправляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова.
Банк прогнозирует снижение инфляции к 2026 году до 4%.