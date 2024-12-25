Овощи из борщевого набора сильно повлияли на инфляцию в Белгородской области

В то же время инфляция на непродовольственные товары снизилась до 5,55%. Цены на автомобили не повышались из-за увеличения их производства в стране. Зато рост цен на услуги связи и интернет оказался связан с увеличением затрат операторов. В целом в сфере услуг инфляция составила 8,58%.