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Posted 25 декабря, 13:38

Published 25 декабря, 13:38

Modified 25 декабря, 13:38

Updated 25 декабря, 13:38

В Белгородской области выросла инфляция

Овощи из борщевого набора сильно повлияли на инфляцию в Белгородской области

25 декабря 2024, 13:38
Фото: 1MI. В Белгородской области выросла инфляция

Инфляция в Белгородской области превысила 8%

В ноябре инфляция в регионе увеличилась до 8,16%. При этом к 2026 году сотрудники Банки России прогнозирует её снижение до 4%. Подробности сообщили в пресс-службе регионального отделения ЦБ.

В ноябре 2024 года годовая инфляция в Белгородской области достигла 8,16%. При этом по ЦФО она превышала 9%, а по России — приближалась к ней. К основным причинам роста инфляции относят снижение предложения товаров, увеличенные расходы и ослабление рубля.

За год цены на продовольственные товары в регионе увеличились на 10,83%. Рост цен на картофель, лук и свёклу оказался больше из-за низкой урожайности и повышенных издержек. Цены на импортные фрукты также выросли из-за ослабления рубля.

В то же время инфляция на непродовольственные товары снизилась до 5,55%. Цены на автомобили не повышались из-за увеличения их производства в стране. Зато рост цен на услуги связи и интернет оказался связан с увеличением затрат операторов. В целом в сфере услуг инфляция составила 8,58%.

«Рост спроса по-прежнему опережает возможности наращивания выпуска товаров и услуг. Несмотря на пока сохраняющийся повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели есть. И формирует их значительная жёсткость денежно-кредитных условий. Поэтому сейчас Банк России держит ключевую ставку высокой, чтобы дать производству время догнать убежавший вперед спрос», — рассказала замуправляющего белгородским отделением Банка России Инна Гребенникова.

Банк прогнозирует снижение инфляции к 2026 году до 4%.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Экономика#Инфляция#Белгород
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