Глава ВТБ пояснил идею о совещательном органе по вопросам инфляции

Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что сегодня из-за множества немонетарных компонентов снижение с инфляцией происходит не так быстро, как хотелось бы. «Но в целом инфляция сегодня не выходит за рамки 8–9 процентов. Нам кажется, что это не является трагедией, хотя, конечно, для экономики высокие ставки — плохо. И мы бы хотели, чтобы в следующем году они начали снижаться», — добавил он. По прогнозам, в этом году Центральный банк повысит ставку до уровня 21%.