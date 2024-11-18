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Posted 18 ноября, 11:19

Published 18 ноября, 11:19

Modified 18 ноября, 11:19

Updated 18 ноября, 11:19

В Белгородской области оказалась самая медленная инфляция в Черноземье

В Белгородской области оказалась самая медленная инфляция в Черноземье

18 ноября 2024, 11:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новости Белгорода
Аналитики издания «Бизнес-журнал. Центр» ознакомились с данными Росстата и установили, что в Белгородской области цены растут медленнее всего, если сравнивать с регионами Центрального Черноземья. А что у соседей?

Белгородская область оказалась на 12-м месте из 18 по уровню роста цен в ЦФО. Здесь товары и услуги в октябре подорожали на 0,7%.

Больше всего цены выросли в Воронежской области — на 1,42%. На третьем месте рейтинга стоит Липецкая область с показателем в 1,14%, за ней — Тамбовская с 1,06%. Курская область заняла седьмую строчку, цены там увеличились на 1%.

Инфляция в Центральном федеральном округе не коснулась только Ярославской области: там цены, наоборот, снизились на 0,25%.

В среднем по России рост цен ускорился в среднем на 0,75%, а в ЦФО — на 0,55%.

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