В Белгородской области оказалась самая медленная инфляция в Черноземье

Posted 18 ноября, 11:19
Published 18 ноября, 11:19
Modified 18 ноября, 11:19
Updated 18 ноября, 11:19
Белгородская область оказалась на 12-м месте из 18 по уровню роста цен в ЦФО. Здесь товары и услуги в октябре подорожали на 0,7%.
Больше всего цены выросли в Воронежской области — на 1,42%. На третьем месте рейтинга стоит Липецкая область с показателем в 1,14%, за ней — Тамбовская с 1,06%. Курская область заняла седьмую строчку, цены там увеличились на 1%.
Инфляция в Центральном федеральном округе не коснулась только Ярославской области: там цены, наоборот, снизились на 0,25%.
В среднем по России рост цен ускорился в среднем на 0,75%, а в ЦФО — на 0,55%.