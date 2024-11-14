Сливочное масло скоро станет доступнее в Белгородской области? Что объявили в ФАС

Posted 14 ноября, 06:41
Published 14 ноября, 06:41
Modified 14 ноября, 06:43
Updated 14 ноября, 06:43
В 21 регионе России заключили соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Это должно помочь стабилизировать стоимость товара и повысить его доступность.
Помимо Белгородской области, снижение цен на сливочное масло возможно в Амурской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской и Челябинской областях, а также республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, в Ставропольском и Хабаровском краях.
Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен заключили после работы органов ФАС с властями регионов и местными предпринимателями, пишет источник. Однако на официальном сайте ФАС информации о ситуации с ценами на масло на утро 14 ноября не нашлось.