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Posted 14 ноября, 06:41

Published 14 ноября, 06:41

Modified 14 ноября, 06:43

Updated 14 ноября, 06:43

Сливочное масло может стать доступнее для белгородцев

Сливочное масло скоро станет доступнее в Белгородской области? Что объявили в ФАС

14 ноября 2024, 06:41
Фото: Изображение Midjourney. Сливочное масло может стать доступнее для белгородцев

Белгородцев предупредили о возможном снижении цен на сливочное масло

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Новости Белгорода
В приграничном регионе и 20 других российских областях могут стабилизировать цены на сливочное масло. Для этого УФАС заключили с регионами соглашения по сдерживанию стоимости, пишет ТАСС.

В 21 регионе России заключили соглашения по сдерживанию цен на сливочное масло. Это должно помочь стабилизировать стоимость товара и повысить его доступность.

Помимо Белгородской области, снижение цен на сливочное масло возможно в Амурской, Брянской, Запорожской, Калужской, Кировской, Московской, Орловской, Пензенской, Самарской, Тамбовской, Новосибирской, Саратовской, Херсонской и Челябинской областях, а также республиках Коми, Крым, ДНР и ЛНР, в Ставропольском и Хабаровском краях.

Соглашения о добровольном снижении или фиксации цен заключили после работы органов ФАС с властями регионов и местными предпринимателями, пишет источник. Однако на официальном сайте ФАС информации о ситуации с ценами на масло на утро 14 ноября не нашлось.

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