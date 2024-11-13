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Posted 13 ноября, 10:36

Published 13 ноября, 10:36

Modified 13 ноября, 10:36

Updated 13 ноября, 10:36

Сливочное масло остаётся в новостной повестке

Более 25 тонн сливочного масла «изготовили» на площадке для пестицидов под Белгородом

13 ноября 2024, 10:36
Фото: Kandinsky. Сливочное масло остаётся в новостной повестке

Фальсификат сливочного масла прикрывали белгородскими предприятиями

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Новости Белгорода
Сотрудники Россельхознадзора заметили почти 30 тонн фальсификата сливочного масла, который якобы изготавливали белгородские производители. Проверка показала, что предприятия приграничного региона к их изготовлению не имеют отношения. Подробности сообщили в ведомстве.

В ноябре специалисты Россельхознадзора заметили, что одно из предприятий Ивановской области заказало сливочное масло неизвестного происхождения. Предполагалось, что продукт изготовили на площадке КФХ «Виктория» в селе Беленихино Прохоровского района. Всего с 6 по 11 ноября там выработали 25,7 тонны сливочного масла без указания происхождения сырья.

В ходе проверки выяснилось, что КФХ на деле занимается выращиванием зернобобовых культур, а не производством молочной продукции. Площадка же, на которой производили масло, предназначена для хранения и реализации пестицидов и агрохимикатов.

Затем изготовленное масло отправили в КФХ «Вектор», который занимается выращиванием и торговлей зернобобовыми, а потом шесть партий масла отправили в Ивановскую область.

Белгородские предприятия уже подтвердили сотрудникам Россельхознадзора, что не имеют никакого отношения к подобным операциям, поэтому эВСД, оформленные на сливочное масло неизвестного происхождения, ведомство аннулировало.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Сливочное масло#Фальсификат#Новости Белгорода#Белгород
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