Более 25 тонн сливочного масла «изготовили» на площадке для пестицидов под Белгородом

В ноябре специалисты Россельхознадзора заметили, что одно из предприятий Ивановской области заказало сливочное масло неизвестного происхождения. Предполагалось, что продукт изготовили на площадке КФХ «Виктория» в селе Беленихино Прохоровского района. Всего с 6 по 11 ноября там выработали 25,7 тонны сливочного масла без указания происхождения сырья.