Более 25 тонн сливочного масла «изготовили» на площадке для пестицидов под Белгородом

Posted 13 ноября, 10:36
Published 13 ноября, 10:36
Modified 13 ноября, 10:36
Updated 13 ноября, 10:36
В ноябре специалисты Россельхознадзора заметили, что одно из предприятий Ивановской области заказало сливочное масло неизвестного происхождения. Предполагалось, что продукт изготовили на площадке КФХ «Виктория» в селе Беленихино Прохоровского района. Всего с 6 по 11 ноября там выработали 25,7 тонны сливочного масла без указания происхождения сырья.
В ходе проверки выяснилось, что КФХ на деле занимается выращиванием зернобобовых культур, а не производством молочной продукции. Площадка же, на которой производили масло, предназначена для хранения и реализации пестицидов и агрохимикатов.
Затем изготовленное масло отправили в КФХ «Вектор», который занимается выращиванием и торговлей зернобобовыми, а потом шесть партий масла отправили в Ивановскую область.
Белгородские предприятия уже подтвердили сотрудникам Россельхознадзора, что не имеют никакого отношения к подобным операциям, поэтому эВСД, оформленные на сливочное масло неизвестного происхождения, ведомство аннулировало.