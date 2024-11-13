Сырьё, зарплаты, ресурсы: производитель сливочного масла объяснил рост цен

В компании добавили, что отпускная стоимость сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 23%. При этом увеличение цены на сырьё составило более чем 25%, рост зарплат — на 13%. Также выросли цены на энергоносители, ГСМ, тароупаковку, материалы — от 10 до 30%. Кроме этого, в организации отметили, что так как предприятие не может переложить все растущие расходы на производство в стоимость продукции, то это приводит к убыткам.