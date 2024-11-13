Сырьё, зарплаты, ресурсы: производитель сливочного масла объяснил рост цен

Posted 13 ноября, 12:26
Published 13 ноября, 12:26
Modified 13 ноября, 12:28
Updated 13 ноября, 12:28
В Белгородской области подорожало сливочное масло. Продукция некоторых местных производителей и вовсе исчезла с полок магазинов. Журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в компании, которые занимаются производством сливочного масла в регионе, чтобы выяснить причины роста цен. Среди них компании «Эфко», «Тульчинка», «Шебекинский маслозавод», «Авида», «Ровеньки-маслосырзавод», Валуйское ОАО «Молоко» и ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат».
Большинство организаций не ответили, но несколько писем мы получили. К примеру, в «Алексеевском молочноконсервном комбинате» нам сообщили, что предприятие не поставляет на рынок сливочное масло для розничной реализации конечному производителю. Компания производит масло по потребности в небольших количествах для собственного пользования, чтобы добавлять в выпускаемую продукцию согласно рецептуре.
А в Валуйском ОАО «Молоко» нам рассказали, что стоимость сливочного масла складывается из стоимости сырья, транспортных расходов на доставку сырья, тароупаковочных, моющих, вспомогательных материалов, содержание основных средств, расходов на энергоносители, зарплат и отчислений в фонды и прочих расходов.
В компании добавили, что отпускная стоимость сливочного масла по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 23%. При этом увеличение цены на сырьё составило более чем 25%, рост зарплат — на 13%. Также выросли цены на энергоносители, ГСМ, тароупаковку, материалы — от 10 до 30%. Кроме этого, в организации отметили, что так как предприятие не может переложить все растущие расходы на производство в стоимость продукции, то это приводит к убыткам.
Снижать цены на сливочное масло в компании в настоящее время не планируют из-за отсутствия снижения расходов на его производство. Прогнозируемый объём производства продукции в 2024 году сохранится на уровне 2023 года. Количество производимого сливочного масла не уменьшилось.
Напомним, в конце октября жители Белгородской области заметили, что на полках магазинов отсутствует масло «Крестьянское». Тогда производитель рассказал о прекращении реализации продукта до середины января 2025 года. Это связано с поломкой в маслоцехе ЗАО «Томмолоко». Позже стало известно, что Ровеньский маслосырзавод также приостановил выпуск продукта.