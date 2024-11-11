Белгородцев испугали «исчезновение» сливочного масла и угрозы школам

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Ещё одна марка масла может пропасть из магазинов Белгородские школы под угрозой? Белгородский чиновник ушёл на пенсию с велосипедом

В Белгородской области приостановили производство ещё одной марки сливочного масла. Тем временем в адрес школ региона поступили угрозы от неизвестных: историей заинтересовалась даже Екатерина Мизулина. А один из чиновников эффектно покинул свою должность — с велосипедом. Итоги дня — в материале.