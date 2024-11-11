Белгородцев испугали «исчезновение» сливочного масла и угрозы школам

Posted 11 ноября, 15:30
Published 11 ноября, 15:30
Modified 11 ноября, 15:30
Updated 11 ноября, 15:30
Ровеньский маслосырзавод приостановил выпуск сливочного масла, сообщил врио замгубернатора Андрей Антоненко. Он отметил, что мощностей других производителей недостаточно для полного обеспечения рынка. Однако масло других местных производителей всё ещё можно найти на ярмарках и в магазинах.
Ранее проблемы возникли с маркой масла «Крестьянское». Тогда его отсутствие в магазинах связали с поломкой на заводе «Томмолоко». Масло не будет продаваться до января 2025 года.
При этом по всей стране наблюдается рост цен на сливочное масло — в этом частично «виновата» и Белгородская область. Из-за дефицита и подорожания в магазинах стали замечать фальсификат масла.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в полицию о сообщениях с угрозами, поступившими в адрес школ Белгорода 11 ноября. Их распространяли через Telegram-каналы с информацией о возможных провокациях.
Массовая рассылка также достигла редакции Бел.Ру — читатели попросили проверить эти данные. Официальных комментариев от властей и полиции по данным слухам пока нет, но известно, что один из подобных каналов набрал более 1,5 тысячи подписчиков за одну ночь.
Мизулина добавила, что девочка, от имени которой распространяются угрозы, вместе с родителями планирует обратиться в полицию. Аккаунт ребёнка взломали. Есть ли и другие дети, чьи страницы в социальных сетях взломали те же лица, пока не известно.
На оперативном совещании белгородского правительства состоялась церемония прощания с начальником управления Государственного строительного надзора Сергеем Демьяновым. Он вышел на пенсию после 16 лет работы на этой должности.
Губернатор Вячеслав Гладков наградил Демьянова почётной грамотой за его многолетний добросовестный труд и высокие профессиональные достижения. В качестве подарка глава региона вручил ему велосипед для поддержания здорового образа жизни.
На данный момент неизвестно, кто займёт освободившуюся должность. Возможно, временно исполнять обязанности начнёт его единственный заместитель Александр Анисимов.