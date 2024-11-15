Борщевой набор и яблоки дорожают, а что с маслом? О ценах в Белгородской области

Posted 15 ноября, 11:42
Published 15 ноября, 11:42
Modified 15 ноября, 11:44
Updated 15 ноября, 11:44
В Белгородской области за неделю сильнее всего подорожали свежие помидоры и огурцы — на 5,48% и 5,32%. Сейчас килограмм овощей стоит 163,05 рубля и 133,7 рубля соответственно.
Дорожают и овощи из борщевого набора. Заметнее всего — капуста, почти на 5%, килограмм в среднем стоит 39,51 рубля. Репчатый лук подорожал на 3,74% — до 41,59 рубля за килограмм. Цена килограмма картофеля увеличилась на 2,91% — до 46,77 рубля. Недалеко ушла свёкла: +2,58% за неделю — до 40,48 рубля за килограмм. Отметим, что подорожание овощей борщевого набора ранее заметили и на федеральном уровне.
Также за неделю вырос ценник на яблоки (+2,08%) — 115,44 рубля. Вместе с тем подешевели охлаждённые и мороженые куры — на 1,16%, до 190,56 рубля за килограмм.
Однако последний месяц наибольший ажиотаж всё же связан с ценами на сливочное масло. По данным Белгородстата, в Белгородской области за неделю стоимость продукта выросла только на 0,74%. Ранее в ФАС обнадёжили, что ситуация в ближайшее время может измениться к лучшему.