Борщевой набор и яблоки дорожают, а что с маслом? О ценах в Белгородской области

Дорожают и овощи из борщевого набора. Заметнее всего — капуста, почти на 5%, килограмм в среднем стоит 39,51 рубля. Репчатый лук подорожал на 3,74% — до 41,59 рубля за килограмм. Цена килограмма картофеля увеличилась на 2,91% — до 46,77 рубля. Недалеко ушла свёкла: +2,58% за неделю — до 40,48 рубля за килограмм. Отметим, что подорожание овощей борщевого набора ранее заметили и на федеральном уровне.