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Posted 26 сентября, 16:15

Published 26 сентября, 16:15

Modified 26 сентября, 16:15

Updated 26 сентября, 16:15

Теперь дорожают не только огурцы

Ещё и помидоры: дорожать в Белгородской области стали не только огурцы

26 сентября 2024, 16:15
Фото: 1MI
Теперь дорожают не только огурцы

Огурцы, помидоры и бананы подорожали за неделю в Белгородской области

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Новости Белгорода
Прошла неделя, и специалисты снова отследили динамику цен на продовольственные товары в Белгородской области. Какие изменения претерпели цены на свежие овощи, фрукты, мясо, молоко и другие продукты? Рассказали в Белгородстате.

Специалисты продолжают отслеживать динамику средних цен на продукты питания в Белгородской области за неделю.

На протяжении уже более месяца наблюдается постоянный рост стоимости свежих огурцов. За последнюю неделю цена на этот овощ увеличилась на 4,9%. Подорожали и помидоры — их цена возросла на 3,6%.

За прошедшую неделю незначительно выросли цены на бананы (на 1,7%), яблоки (1,2%), питьевое молоко (1,2%), сосиски и сардельки (1,1%), а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (1%).

Среди продуктов, которые стали дешевле, выделяется белокочанная капуста: её стоимость снизилась на 7,2%. Цена на морковь также уменьшилась — на 2,3%.

Кроме того, подешевели столовая свёкла (на 1,9%), репчатый лук (1,3%) и овощные консервы для детского питания (1,2%).

Возможен ли в Белгородской области дефицит продуктов питания?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Мясо#Молоко#Овощи#Цены#Новости Белгорода#Хлеб#Фрукты#Белгород
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