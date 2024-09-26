Ещё и помидоры: дорожать в Белгородской области стали не только огурцы

Posted 26 сентября, 16:15
Published 26 сентября, 16:15
Modified 26 сентября, 16:15
Updated 26 сентября, 16:15
Специалисты продолжают отслеживать динамику средних цен на продукты питания в Белгородской области за неделю.
На протяжении уже более месяца наблюдается постоянный рост стоимости свежих огурцов. За последнюю неделю цена на этот овощ увеличилась на 4,9%. Подорожали и помидоры — их цена возросла на 3,6%.
За прошедшую неделю незначительно выросли цены на бананы (на 1,7%), яблоки (1,2%), питьевое молоко (1,2%), сосиски и сардельки (1,1%), а также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (1%).
Среди продуктов, которые стали дешевле, выделяется белокочанная капуста: её стоимость снизилась на 7,2%. Цена на морковь также уменьшилась — на 2,3%.
Кроме того, подешевели столовая свёкла (на 1,9%), репчатый лук (1,3%) и овощные консервы для детского питания (1,2%).
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