bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября, 16:02

Published 12 сентября, 16:02

Modified 12 сентября, 16:02

Updated 12 сентября, 16:02

Помидоры в Белгородской области подешевели

Огурцы всё ещё дорожают, а яйца и сахар дешевеют: что с ценами в Белгородской области

12 сентября 2024, 16:02
Фото: Изображение Midjourney
Помидоры в Белгородской области подешевели

Белгородцам рассказали о подорожавших и подешевевших продуктах

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородстат изучил тенденции изменения цен в регионе. В то время как цены на огурцы всё растут, другие товары становятся доступнее. Что подешевело, а что подорожало?

Специалисты проанализировали изменения средних цен на килограмм продуктов в Белгородской области.

Уже третью неделю подряд наблюдается рост цен на свежие огурцы — на 1,83%. Кроме того, увеличилась стоимость поваренной соли — на 1,65%, и баранины — на 1,61%.

Многие продукты, наоборот, дешевеют. Значительнее всего снизилась цена на морковь — на 4,61%, а также на столовую свёклу — на 4,25%. Цена на белокочанную капусту упала на 3,81%, на свежие помидоры — на 3,63%, а на репчатый лук — на 2,99%.

Также незначительно снизились цены на консервы овощные для детского питания — на 1,93%, на десяток яиц — на 1,21% и на сахар — на 1,13%.

Огурцы и рис дорожают, а другие продукты? Как изменились цены в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Огурцы растут в цене, а морковь дешевеет: что подорожало для белгородцев за неделюКартофель подорожал, а помидоры стали дешевле: что с ценами в Белгородской области?Пока огурцы и капуста дорожают, дешевеют бананы: что происходит с ценами
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Морковь#Свёкла#Новости Белгорода#Помидоры#Цены на продукты#Огурцы#Белгород#Баранина
Подпишитесь
Популярное