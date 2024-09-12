Огурцы всё ещё дорожают, а яйца и сахар дешевеют: что с ценами в Белгородской области

Posted 12 сентября, 16:02
Published 12 сентября, 16:02
Modified 12 сентября, 16:02
Updated 12 сентября, 16:02
Специалисты проанализировали изменения средних цен на килограмм продуктов в Белгородской области.
Уже третью неделю подряд наблюдается рост цен на свежие огурцы — на 1,83%. Кроме того, увеличилась стоимость поваренной соли — на 1,65%, и баранины — на 1,61%.
Многие продукты, наоборот, дешевеют. Значительнее всего снизилась цена на морковь — на 4,61%, а также на столовую свёклу — на 4,25%. Цена на белокочанную капусту упала на 3,81%, на свежие помидоры — на 3,63%, а на репчатый лук — на 2,99%.
Также незначительно снизились цены на консервы овощные для детского питания — на 1,93%, на десяток яиц — на 1,21% и на сахар — на 1,13%.