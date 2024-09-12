Огурцы всё ещё дорожают, а яйца и сахар дешевеют: что с ценами в Белгородской области

Многие продукты, наоборот, дешевеют. Значительнее всего снизилась цена на морковь — на 4,61%, а также на столовую свёклу — на 4,25%. Цена на белокочанную капусту упала на 3,81%, на свежие помидоры — на 3,63%, а на репчатый лук — на 2,99%.