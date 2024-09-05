Огурцы растут в цене, а морковь дешевеет: что подорожало для белгородцев за неделю

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Эксперты изучили изменение средних цен на продукты в Белгородской области за последнюю неделю.
Свежие огурцы продолжают дорожать. Цена за килограмм выросла ещё на 2,5%. Также увеличилась стоимость сливочного масла — на 1,5%, макарон из пшеничной муки — на 1,2%, литра питьевого молока жирностью 2,5–3,2% — на 1,1%.
Однако некоторые продукты, наоборот, подешевели. Больше всего упала цена на морковь — на целых 6,2%. Также снизилась стоимость свежей белокочанной капусты — на 3,5%. Помидоры стали дешевле на 3%, столовая свёкла — на 2,7%, репчатый лук — на 2,2%, а бананы — на 1%.