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Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Огурцы продолжают дорожать в Белгородской области

Огурцы растут в цене, а морковь дешевеет: что подорожало для белгородцев за неделю

5 сентября 2024, 13:48
Фото: 1MI
Огурцы продолжают дорожать в Белгородской области

Белгородстат проанализировал цены на продукты

Эксперты изучили изменение средних цен на основные продукты питания в Белгородской области за последнюю неделю. Результаты исследования показали, что огурцы продолжают дорожать, а некоторые другие продукты подешевели.

Эксперты изучили изменение средних цен на продукты в Белгородской области за последнюю неделю.

Свежие огурцы продолжают дорожать. Цена за килограмм выросла ещё на 2,5%. Также увеличилась стоимость сливочного масла — на 1,5%, макарон из пшеничной муки — на 1,2%, литра питьевого молока жирностью 2,5–3,2% — на 1,1%.

Однако некоторые продукты, наоборот, подешевели. Больше всего упала цена на морковь — на целых 6,2%. Также снизилась стоимость свежей белокочанной капусты — на 3,5%. Помидоры стали дешевле на 3%, столовая свёкла — на 2,7%, репчатый лук — на 2,2%, а бананы — на 1%.

Огурцы и рис дорожают, а другие продукты? Как изменились цены в Белгородской области
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