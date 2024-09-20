Кроме огурцов: что ещё дорожает из продуктов в Белгородской области?

Но некоторые продукты стали дешевле. Так, уменьшилась стоимость моркови — на 7,6%. Наблюдается снижение цен на белокочанную капусту — на 5,85%, картофель — на 3,83% и столовую свёклу — на 3,32%. Подешевели сахар-песок — на 1,25% и яблоки — на 1,05%.