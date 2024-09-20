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Posted 20 сентября, 14:26

Published 20 сентября, 14:26

Modified 20 сентября, 14:26

Updated 20 сентября, 14:26

Огурцы остаются в лидерах среди подорожавших продуктов в Белгородской области

Кроме огурцов: что ещё дорожает из продуктов в Белгородской области?

20 сентября 2024, 14:26
Фото: 1MI
Огурцы остаются в лидерах среди подорожавших продуктов в Белгородской области

Овощи из борщевого набора дешевеют в Белгородской области

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Новости Белгорода
Специалисты продолжают отслеживать изменения средних цен на продовольственные товары в Белгородской области, проводя еженедельные сравнения. Например, уже месяц дорожают огурцы. Цены на остальные товары не изменились или изменились, но незначительно.

На протяжении последнего месяца наблюдается тенденция к подорожанию свежих огурцов. За прошедшую неделю их стоимость выросла на 2,2%. По данным регионального Центробанка, цены продолжают расти из-за сокращения предложения, вызванного жаркой погодой в летний период.

Подорожали и некоторые другие продукты: питьевое пастеризованное молоко — на 1,11%, поваренная соль — на 1,09%, сметана — на 1,05%.

Но некоторые продукты стали дешевле. Так, уменьшилась стоимость моркови — на 7,6%. Наблюдается снижение цен на белокочанную капусту — на 5,85%, картофель — на 3,83% и столовую свёклу — на 3,32%. Подешевели сахар-песок — на 1,25% и яблоки — на 1,05%.

Огурцы всё ещё дорожают, а яйца и сахар дешевеют: что с ценами в Белгородской области
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