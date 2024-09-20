Кроме огурцов: что ещё дорожает из продуктов в Белгородской области?

Posted 20 сентября, 14:26
Published 20 сентября, 14:26
Modified 20 сентября, 14:26
Updated 20 сентября, 14:26
На протяжении последнего месяца наблюдается тенденция к подорожанию свежих огурцов. За прошедшую неделю их стоимость выросла на 2,2%. По данным регионального Центробанка, цены продолжают расти из-за сокращения предложения, вызванного жаркой погодой в летний период.
Подорожали и некоторые другие продукты: питьевое пастеризованное молоко — на 1,11%, поваренная соль — на 1,09%, сметана — на 1,05%.
Но некоторые продукты стали дешевле. Так, уменьшилась стоимость моркови — на 7,6%. Наблюдается снижение цен на белокочанную капусту — на 5,85%, картофель — на 3,83% и столовую свёклу — на 3,32%. Подешевели сахар-песок — на 1,25% и яблоки — на 1,05%.