Приготовление борща белгородцам обойдётся дороже прежнего

В Белгородской области цены на борщевой набор за неделю выросли, сообщает Белгородстат. Килограмм говядины, картофеля и лука подорожали до 512,73 (+0,36%), 45,42 (+5,22%) и 40,08 (+5,66%) рубля соответственно. А цены на свёклу и капусту увеличились на рубль — до 39,46 (+2,21%) и 37,70 (+3,63%). Морковь при этом подорожала на 1,41% — до 31,9 рубля.