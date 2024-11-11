Приготовление борща белгородцам обойдётся дороже прежнего

Posted 11 ноября, 08:47
Published 11 ноября, 08:47
Modified 11 ноября, 08:47
Updated 11 ноября, 08:47
В Белгородской области цены на борщевой набор за неделю выросли, сообщает Белгородстат. Килограмм говядины, картофеля и лука подорожали до 512,73 (+0,36%), 45,42 (+5,22%) и 40,08 (+5,66%) рубля соответственно. А цены на свёклу и капусту увеличились на рубль — до 39,46 (+2,21%) и 37,70 (+3,63%). Морковь при этом подорожала на 1,41% — до 31,9 рубля.
Отметим, что за год борщевой набор подорожал по всей России, узнали журналисты «Известий». Так, цены на картофель увеличились на 34%, на свёклу — на 18%, на капусту — на 11%, на говядину и морковь — на 7%. Общая стоимость увеличилась на 10%.
Тем временем в Белгородской области в стоимости прибавили и другие продукты. Наиболее ощутимое подорожание коснулось огурцов — до 126,89 рубля (+5,14%) и помидоров — до 154,58 рубля (+4,6%) за килограмм. Продолжают расти цены и на бананы — килограмм стоит 156,03 рубля (+2,05%).