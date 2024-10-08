Цены на сливочное масло бьют рекорды: почему дорожает молочка?

Posted 8 октября, 12:48
Published 8 октября, 12:48
Modified 8 октября, 12:48
Updated 8 октября, 12:48
Сливочное масло продолжает дорожать. Росстат сообщил, что за прошлый месяц цена выросла на 4,3%, а с начала 2024 года — более чем на 17%. Взлетела стоимость на всю молочку. Но почему?
Эксперт Дмитрий Мирончиков объяснил эту тенденцию «отложенной инфляцией». Россия не может полностью покрыть потребности рынка в этом направлении, поэтому ей приходится импортировать молочную продукцию из других стран.
До 2022 года то же масло поступало со всего мира, но после известных всем событий из поставщиков осталась только Беларусь. Чтобы закрыть образовавшуюся дыру, а также снизить цены и ажиотаж, власти наладили поставки с Ираном, а вскоре масло начнут завозить из Индии.
В Белгородской области летом масло подорожало на 13%. Надбавка в 50 рублей буквально шокировала жителей, они стали массово жаловаться в соцсетях.
В Белгородстате рассказали, что средняя потребительская цена в июне 2024 года по сравнению с июнем 2023 года на продукцию выросла на 15,2%. Тогда в правительстве Бел.Ру объяснили это увеличением затрат производителей на сырьё.
Заместитель генерального директора Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Мария Жебит подчеркнула, что хоть цена на молочку и растёт, но она уже второй год в два раза ниже продовольственной инфляции. А председатель совета Молочного союза России Людмила Маницкая отметила, что с весны прошлого года на 15-20% снизились закупочные цены на сырое молоко.
Специалисты считают, что цены продолжат расти, возможно, до ноября, но к концу года стабилизируются. Мирончиков предполагает, что увеличение стоимости может быть связано с повышением покупательской способности из-за роста доходов. Это способно привести к заполнению магазинных полок фальсификатом.
Сейчас доля некачественной продукции на рынке молочки не превышает 1,5%, рассказали в «Союзмолоке». Случается, что недобросовестные предприятия поставляют продукты с заменителем молочного жира под видом молочных.
Например, недавно в масло белгородского производителя проверили на соответствие заявленному составу. В продукции обнаружили опасный консервант, который вызывает аллергию и нервные расстройства. Делом заинтересовалась прокуратура.