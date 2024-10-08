Цены на сливочное масло бьют рекорды: почему дорожает молочка?

До 2022 года то же масло поступало со всего мира, но после известных всем событий из поставщиков осталась только Беларусь. Чтобы закрыть образовавшуюся дыру, а также снизить цены и ажиотаж, власти наладили поставки с Ираном, а вскоре масло начнут завозить из Индии.