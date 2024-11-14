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Posted 14 ноября, 12:41

Published 14 ноября, 12:41

Modified 14 ноября, 12:41

Updated 14 ноября, 12:41

«Ровеньки-маслосырзавод» утверждают, что выпуск сливочного масла продолжается

Производитель опроверг слова белгородского чиновника о приостановке выпуска масла

14 ноября 2024, 12:41
Фото: 1MI. «Ровеньки-маслосырзавод» утверждают, что выпуск сливочного масла продолжается

«Ровеньки-маслосырзавод»: производство сливочного масла продолжается

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Новости Белгорода
Врио замгубернатора по вопросам сельского хозяйства Андрей Антоненко ранее, отвечая на вопросы белгородцев, заявил, что приостановлен выпуск сливочного масла на Ровеньском маслосырзаводе. Сам производитель заявил «Абирегу», что не в курсе, откуда эта информация взялась.

Компания «Ровеньки-маслосырзавод» опровергает информацию о приостановке выпуска сливочного масла. Сообщается, что производство продукта продолжается.

В самой компании заявили, что не знают, откуда взялась информация о приостановке. Представители добавили, что белгородское правительство ранее даже попросило увеличить объёмы производства.

Информацию о приостановке выпуска сливочного масла на Ровеньском маслосырзаводе ранее сообщил врио замгубернатора по вопросам сельского хозяйства Андрей Антоненко. Соответствующий комментарий он оставил под обращением белгородца на странице губернатора в соцсети.

Ранее сообщалось, что с прилавков магазинов пропало сливочное масло от производителя «Томмолоко». В этом случае производитель сообщил, что из-за поломки на производстве выпуск продукта приостановлен до середины января 2025 года.

В Белгородской области, как и по всей стране, сливочное масло в последний месяц дорожало. Однако ситуация в регионе может измениться к лучшему.

Ответ Андрея Антоненко о сливочном маслеОтвет Андрея Антоненко о сливочном масле
Ответ Андрея Антоненко о сливочном масле. Фото: страница губернатора Вячеслава Гладкова в ВК
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Производство#Сливочное масло#Новости Белгорода#Ровеньки-маслосырзавод#Белгород#Приостановка#Андрей Антоненко
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