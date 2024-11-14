Производитель опроверг слова белгородского чиновника о приостановке выпуска масла

«Ровеньки-маслосырзавод»: производство сливочного масла продолжается

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Врио замгубернатора по вопросам сельского хозяйства Андрей Антоненко ранее, отвечая на вопросы белгородцев, заявил, что приостановлен выпуск сливочного масла на Ровеньском маслосырзаводе. Сам производитель заявил «Абирегу», что не в курсе, откуда эта информация взялась.