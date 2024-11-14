Производитель опроверг слова белгородского чиновника о приостановке выпуска масла

Posted 14 ноября, 12:41
Published 14 ноября, 12:41
Modified 14 ноября, 12:41
Updated 14 ноября, 12:41
Компания «Ровеньки-маслосырзавод» опровергает информацию о приостановке выпуска сливочного масла. Сообщается, что производство продукта продолжается.
В самой компании заявили, что не знают, откуда взялась информация о приостановке. Представители добавили, что белгородское правительство ранее даже попросило увеличить объёмы производства.
Информацию о приостановке выпуска сливочного масла на Ровеньском маслосырзаводе ранее сообщил врио замгубернатора по вопросам сельского хозяйства Андрей Антоненко. Соответствующий комментарий он оставил под обращением белгородца на странице губернатора в соцсети.
Ранее сообщалось, что с прилавков магазинов пропало сливочное масло от производителя «Томмолоко». В этом случае производитель сообщил, что из-за поломки на производстве выпуск продукта приостановлен до середины января 2025 года.
В Белгородской области, как и по всей стране, сливочное масло в последний месяц дорожало. Однако ситуация в регионе может измениться к лучшему.