Огурцы и рис дорожают, а другие продукты? Как изменились цены в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Эксперты Белгородстата, которые анализируют динамику средних цен на продукты питания, изучили ситуацию на рынке в Белгородской области.
Особенно заметно за неделю подорожали свежие огурцы — их цена выросла на 2,85%. Также подорожал шлифованный рис — на 1,01%.
Вместе с тем некоторые продукты стали доступнее. Больше всего подешевела морковь — на 8,03%. Также значительно снизилась стоимость столовой свёклы — на 7,38%, свежих помидоров — на 4,83%, белокочанной свежей капусты — на 4,46%, репчатого лука — на 3,89%, бананов — на 3,1%.
Менее заметно снизились цены на картофель — на 2,67%, лоток куриных яиц — на 2,49%, яблоки — на 1,88% и консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 1,28%.
Цены на остальные товары изменились незначительно.