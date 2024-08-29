Огурцы и рис дорожают, а другие продукты? Как изменились цены в Белгородской области

Вместе с тем некоторые продукты стали доступнее. Больше всего подешевела морковь — на 8,03%. Также значительно снизилась стоимость столовой свёклы — на 7,38%, свежих помидоров — на 4,83%, белокочанной свежей капусты — на 4,46%, репчатого лука — на 3,89%, бананов — на 3,1%.