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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Больше всего цена выросла на свежие огурцы

Огурцы и рис дорожают, а другие продукты? Как изменились цены в Белгородской области

29 августа 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
Больше всего цена выросла на свежие огурцы

Названы подорожавшие и подешевевшие продукты в Белгородской области

Специалисты, изучающие цены на продукты, выяснили, как изменилась стоимость за неделю в Белгородской области. Некоторые товары значительно подорожали, например, свежие огурцы и шлифованный рис, а другие стали доступнее для покупателей.

Эксперты Белгородстата, которые анализируют динамику средних цен на продукты питания, изучили ситуацию на рынке в Белгородской области.

Особенно заметно за неделю подорожали свежие огурцы — их цена выросла на 2,85%. Также подорожал шлифованный рис — на 1,01%.

Вместе с тем некоторые продукты стали доступнее. Больше всего подешевела морковь — на 8,03%. Также значительно снизилась стоимость столовой свёклы — на 7,38%, свежих помидоров — на 4,83%, белокочанной свежей капусты — на 4,46%, репчатого лука — на 3,89%, бананов — на 3,1%.

Менее заметно снизились цены на картофель — на 2,67%, лоток куриных яиц — на 2,49%, яблоки — на 1,88% и консервы фруктово-ягодные для детского питания — на 1,28%.

Цены на остальные товары изменились незначительно.

Картофель подорожал, а помидоры стали дешевле: что с ценами в Белгородской области?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Морковь#Продукты#Картофель#Свёкла#Цены#Новости Белгорода#Помидоры#Белгород
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