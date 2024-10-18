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Posted 18 октября, 10:03

Published 18 октября, 10:03

Modified 18 октября, 10:03

Updated 18 октября, 10:03

Яйца повлияли на инфляцию в Белгородской области

Яйца, курятина и услуги автомоек повлияли на инфляцию в Белгородской области

18 октября 2024, 10:03
Фото: 1MI
Яйца повлияли на инфляцию в Белгородской области

Инфляция в Белгородской области уменьшилась до 8,2%

Сюжет
Туризм
По данным регионального отделения ЦБ, подешевели куриные тушки, не так сильно дорожали куриные окорочка и яйца. Кроме того, медленнее росли цены на топливо. А вот зарубежные поездки на отдых дорожали.

В Белгородской области в сентябре годовая инфляция уменьшилась до 8,2%. Для сравнения: в августе показатель составлял 8,38%. Инфляция в Белгородской области всё ещё ниже, чем в ЦФО и в целом по стране — 9,15% и 8,63% соответственно.

Что касается продуктов, подешевели куриные тушки. Цены на куриные окорочка росли медленнее, как и стоимость куриных яиц. Причина — рост объёмов их производства.

Что же касается подорожания продуктов за неделю, то цены в регионе заметнее всего выросли на репчатый лук, картофель, бананы. Кроме того, белгородцы бьют тревогу из-за сливочного масла, стоимость которого тоже заметно увеличилась.

Цены на топливо в минувшем сентябре росли не так сильно, как годом ранее, отмечают эксперты. Кроме того, не было ажиотажа на покупку импортных подержанных автомобилей, поэтому дорожали они не так сильно.

В сфере услуг дорожали услуги автомоек. Кроме того, в сентябре сохранялся спрос на зарубежный туризм, в особенности в Турцию и ОАЭ, в Египет. В связи с этим поездки дорожали.

Опрошенные Бел.Ру эксперты также подтверждают, что стоимость на туры по России и за рубежом в этом году заметно возросла по сравнению с прошлым годом.

В Белгородской области автомобили дорожают медленнее, чем огурцы
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#Инна Рогова#Белгородская область#Экономика#Туризм#Яйца#Инфляция#Цб#Автомойка#Новости Белгорода#Белгород#Курятина
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