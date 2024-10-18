Яйца, курятина и услуги автомоек повлияли на инфляцию в Белгородской области

В Белгородской области в сентябре годовая инфляция уменьшилась до 8,2%. Для сравнения: в августе показатель составлял 8,38%. Инфляция в Белгородской области всё ещё ниже, чем в ЦФО и в целом по стране — 9,15% и 8,63% соответственно.