Яйца, курятина и услуги автомоек повлияли на инфляцию в Белгородской области

Posted 18 октября, 10:03
Published 18 октября, 10:03
Modified 18 октября, 10:03
Updated 18 октября, 10:03
В Белгородской области в сентябре годовая инфляция уменьшилась до 8,2%. Для сравнения: в августе показатель составлял 8,38%. Инфляция в Белгородской области всё ещё ниже, чем в ЦФО и в целом по стране — 9,15% и 8,63% соответственно.
Что касается продуктов, подешевели куриные тушки. Цены на куриные окорочка росли медленнее, как и стоимость куриных яиц. Причина — рост объёмов их производства.
Что же касается подорожания продуктов за неделю, то цены в регионе заметнее всего выросли на репчатый лук, картофель, бананы. Кроме того, белгородцы бьют тревогу из-за сливочного масла, стоимость которого тоже заметно увеличилась.
Цены на топливо в минувшем сентябре росли не так сильно, как годом ранее, отмечают эксперты. Кроме того, не было ажиотажа на покупку импортных подержанных автомобилей, поэтому дорожали они не так сильно.
В сфере услуг дорожали услуги автомоек. Кроме того, в сентябре сохранялся спрос на зарубежный туризм, в особенности в Турцию и ОАЭ, в Египет. В связи с этим поездки дорожали.
Опрошенные Бел.Ру эксперты также подтверждают, что стоимость на туры по России и за рубежом в этом году заметно возросла по сравнению с прошлым годом.