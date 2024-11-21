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Posted 21 ноября, 13:16

Published 21 ноября, 13:16

Modified 21 ноября, 13:16

Updated 21 ноября, 13:16

Инфляция в Белгородской области остаётся ниже, чем в ЦФО и в среднем по РФ

Курица дешевела, бензин дорожал: что происходило с ценами в Белгородской области

21 ноября 2024, 13:16
Фото: Изображение Midjourney. Инфляция в Белгородской области остаётся ниже, чем в ЦФО и в среднем по РФ

Инфляция в октябре в Белгородской области составила 7,84%

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Новости Белгорода
В октябре уровень инфляции в Белгородской области снизился на 0,36 процентных пункта и составил 7,84%. В региональном отделении Банка России рассказали, почему так вышло и какие товары подешевели.

Инфляция в Белгородской области в октябре уменьшилась до 7,84%. Показатель остаётся ниже, чем в Центральном федеральном округе (9,06%) и по стране в целом (8,54%).

В октябре 2024 года уровень инфляции в сфере продуктов питания уменьшился до 9,93% по сравнению с 10,6% в сентябре. Заметно подешевели куриные тушки из-за насыщенности рынка. Не так сильно дорожали помидоры, огурцы и бананы, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Ситуация с непродовольственными товарами иная. В октябре темп роста цен достиг 6%. Это на 0,54% больше, чем в предыдущем месяце. Особенно заметно выросла стоимость бензина. Это связано с увеличением потребительского спроса на новые импортные автомобили и их закономерном подорожанием. Выросли цены и на автомобильные шины.

В секторе услуг темпы роста цен снизились на 1,43 процентных пункта и составили 7,75%. Туристические компании расширили ассортимент туров в Турцию на осенне-зимний сезон — как следствие, стоимость отдыха в годовом исчислении выросла не так значительно, как в прошлом месяце.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Продукты питания#Инфляция#Цены#Новости Белгорода#Белгород
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