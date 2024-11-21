Курица дешевела, бензин дорожал: что происходило с ценами в Белгородской области

Posted 21 ноября, 13:16
Published 21 ноября, 13:16
Modified 21 ноября, 13:16
Updated 21 ноября, 13:16
Инфляция в Белгородской области в октябре уменьшилась до 7,84%. Показатель остаётся ниже, чем в Центральном федеральном округе (9,06%) и по стране в целом (8,54%).
В октябре 2024 года уровень инфляции в сфере продуктов питания уменьшился до 9,93% по сравнению с 10,6% в сентябре. Заметно подешевели куриные тушки из-за насыщенности рынка. Не так сильно дорожали помидоры, огурцы и бананы, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
Ситуация с непродовольственными товарами иная. В октябре темп роста цен достиг 6%. Это на 0,54% больше, чем в предыдущем месяце. Особенно заметно выросла стоимость бензина. Это связано с увеличением потребительского спроса на новые импортные автомобили и их закономерном подорожанием. Выросли цены и на автомобильные шины.
В секторе услуг темпы роста цен снизились на 1,43 процентных пункта и составили 7,75%. Туристические компании расширили ассортимент туров в Турцию на осенне-зимний сезон — как следствие, стоимость отдыха в годовом исчислении выросла не так значительно, как в прошлом месяце.