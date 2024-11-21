Курица дешевела, бензин дорожал: что происходило с ценами в Белгородской области

Ситуация с непродовольственными товарами иная. В октябре темп роста цен достиг 6%. Это на 0,54% больше, чем в предыдущем месяце. Особенно заметно выросла стоимость бензина. Это связано с увеличением потребительского спроса на новые импортные автомобили и их закономерном подорожанием. Выросли цены и на автомобильные шины.