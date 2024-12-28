Кошелёк станет тоньше: что подорожает в 2025 году?

Posted 28 декабря, 05:01
Published 28 декабря, 05:01
Modified 28 декабря, 05:01
Updated 28 декабря, 05:01
Российская экономика сейчас переживает не самые спокойные времена. Несмотря на усилия властей по регулированию ценовой политики, эксперты прогнозируют повышение стоимости товаров в 2025 году. Рассмотрим каждый сегмент подробнее.
Продукты питания в будущем году подорожают примерно на 2-3% сверх прогнозируемой инфляции в 4,0-4,5%, считает кандидат экономических наук Валерия Иванова. В разговоре с Bankiros.ru она уточнила, что пока нельзя точно предположить, какими будут цены. Это в первую очередь зависит от ретейлеров и предлагаемых ими скидочных акций.
Похожий прогноз и у рынка напитков. Предупреждают о росте стоимости продукции «Черноголовка», «Сады Придонья», «Боржоми». С начала нового года только отпускные цены на безалкогольную продукцию вырастут на 9-15%, писал «Коммерсантъ». На стоимости сказалось увеличение затрат на производство и логистику, а также высокий уровень инфляции и ослабление рубля.
Коснётся подорожание и алкогольной продукции. Из-за предполагаемого увеличения акциза крепкий алкоголь подорожает на 10-15%, а пиво — на 5-10%.
Сильное влияние окажет приказ Минфина о повышении минимальных цен на крепкий алкоголь. Стоимость водки с 1 января 2025 года будет 349 рублей (+50 рублей) за 0,5 литра, коньяка — 651 рубль (+95 рублей), на бренди и остальной дистиллят — 472 рубля (+69 рублей) за 0,5 литра.
«Минималка» на сигареты после Нового года увеличится на 4,6%. То есть цена за пачку будет начинаться со 135 рублей, передаёт слова замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирины Фединой «Интерфакс». Проиндексируют и всю остальную никотинсодержащую продукцию.
Стоимость сигарет растёт в России с каждым годом. С 2022-го минимальная цена пачки увеличилась примерно на 17%.
Изменения ждут и российский авторынок. Эксперты советуют тем, кто планирует приобрести автомобиль, сделать это сейчас, в декабре, потому что в 2025 году выгодной возможности может и не представиться.
«Несмотря на октябрьское подорожание, есть акции, скидки и специальные условия. В декабре ещё можно получить хорошую цену, а вот в январе этого не будет. Запасов [автомобилей на складах] хватит на январь и февраль. Но в 2025 году акций и распродаж не ждите», — сказал автоэксперт Артём Самородов изданию «Авто.ру».
Рынок автомобилей не обвалится, но начнёт новый год с повышения цен. Скорректируют их уже во втором квартале после учёта обновлённого утильсбора, стоимости нацвалюты и ограничений по выдаче автокредитов и лизингу.
Подорожают не только новые машины, но и авто с пробегом — прибавка составит от 10%. Не так доступны россиянам будут иномарки, зато АвтоВАЗ заберёт себе половину общего плана продаж из-за хороших условий по рассрочке.
Падение рубля и рост цен на комплектующие коснутся стоимости иностранной и отечественной бытовой техники, пишет «Коммерсант». Tefal, Rowenta, Krups и другие бренды говорят о увеличении на 10% с 1 января. Так как повышать цены планируют в два этапа, реальный рост может превысить 20%. Не стоит ожидать и снижения цен на электронику.
Персональный прогноз для кошелька белгородцев тоже неутешительный. Подорожают «коммуналка», проезд и другие услуги.
Основные тарифы на ЖКУ на будущий год уже утвердили, сообщила недавно начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Наталья Косилова.
Средний индекс на второе полугодие 2025 года — 11,6%, допустимое отклонение — 4,8%. То есть предельный индекс равен 16,4%.
С 1 июля ожидается прибавка по тарифам:
Наибольший рост, как видно из представленных данных, ожидается в сфере водоснабжения и водоотведения. В 2025 году их повысят дважды: 1 января и 1 июля. Первое повышение население не затронет. Рост связан с введением на территории региона единого тарифа для водоканала.
Больная тема для белгородцев — стоимость проезда. Ещё в сентябре замгубернатора Владимир Базаров заявил, что фактическая цена поездки в общественном транспорте равна 58 рублям. Но такого сильного повышения не будет.
Предполагалось, что стоимость проезда с 2025 года для жителей Белгорода и Белгородского района вырастет на пять рублей. Об этом журналистам «МК-Белгород» рассказал министр автодорог и транспорта Сергей Евтушенко. Никаких дополнительных льгот в видео проездных или транспортных карт делать не планировали.
В ноябре подтвердилось, что стоимость проезда в автобусе в Белгороде вырастет: по карте — 25 рублей, а наличными — 30 рублей. Для льготников — 15 рублей.
Подорожают и поездки в белгородских электричках. Тариф за одну 10-километровую зону составит 25,4 рубля.
В Белгородской области со следующего года подорожает также техосмотр транспорта. Для разного вида транспорта — от мотоциклов до большегрузов — цена за услугу варьируется от 385 до 3058 рублей.