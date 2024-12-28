Кошелёк станет тоньше: что подорожает в 2025 году?

Продукты питания в будущем году подорожают примерно на 2-3% сверх прогнозируемой инфляции в 4,0-4,5%, считает кандидат экономических наук Валерия Иванова. В разговоре с Bankiros.ru она уточнила, что пока нельзя точно предположить, какими будут цены. Это в первую очередь зависит от ретейлеров и предлагаемых ими скидочных акций.