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Posted 28 декабря, 05:01

Published 28 декабря, 05:01

Modified 28 декабря, 05:01

Updated 28 декабря, 05:01

В 2025 году вырастут цены на продукты, напитки, табак, автомобили и другие товары

Кошелёк станет тоньше: что подорожает в 2025 году?

28 декабря 2024, 05:01
Фото: 1MI. В 2025 году вырастут цены на продукты, напитки, табак, автомобили и другие товары

Белгородцам напомнили о грядущем подорожании некоторых товаров и услуг

Сюжет
Автомобили
Эксперты прогнозируют рост цен на различные категории товаров и услуг в России в 2025 году. Журналисты Бел.Ру узнали, что теперь обойдётся гражданам дороже.

Что подорожает в России в 2025 году?

Российская экономика сейчас переживает не самые спокойные времена. Несмотря на усилия властей по регулированию ценовой политики, эксперты прогнозируют повышение стоимости товаров в 2025 году. Рассмотрим каждый сегмент подробнее.

Продукты и безалкогольные напитки

Продукты питания в будущем году подорожают примерно на 2-3% сверх прогнозируемой инфляции в 4,0-4,5%, считает кандидат экономических наук Валерия Иванова. В разговоре с Bankiros.ru она уточнила, что пока нельзя точно предположить, какими будут цены. Это в первую очередь зависит от ретейлеров и предлагаемых ими скидочных акций.

Похожий прогноз и у рынка напитков. Предупреждают о росте стоимости продукции «Черноголовка», «Сады Придонья», «Боржоми». С начала нового года только отпускные цены на безалкогольную продукцию вырастут на 9-15%, писал «Коммерсантъ». На стоимости сказалось увеличение затрат на производство и логистику, а также высокий уровень инфляции и ослабление рубля.

Сильнее всего рост цен ударит по карману любителей газированных напитков
Сильнее всего рост цен ударит по карману любителей газированных напитков. Фото: 1MI

Алкоголь

Коснётся подорожание и алкогольной продукции. Из-за предполагаемого увеличения акциза крепкий алкоголь подорожает на 10-15%, а пиво — на 5-10%.

Сильное влияние окажет приказ Минфина о повышении минимальных цен на крепкий алкоголь. Стоимость водки с 1 января 2025 года будет 349 рублей (+50 рублей) за 0,5 литра, коньяка — 651 рубль (+95 рублей), на бренди и остальной дистиллят — 472 рубля (+69 рублей) за 0,5 литра.

Табачная продукция

«Минималка» на сигареты после Нового года увеличится на 4,6%. То есть цена за пачку будет начинаться со 135 рублей, передаёт слова замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирины Фединой «Интерфакс». Проиндексируют и всю остальную никотинсодержащую продукцию.

Стоимость сигарет растёт в России с каждым годом. С 2022-го минимальная цена пачки увеличилась примерно на 17%.

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Автомобили

Изменения ждут и российский авторынок. Эксперты советуют тем, кто планирует приобрести автомобиль, сделать это сейчас, в декабре, потому что в 2025 году выгодной возможности может и не представиться.

«Несмотря на октябрьское подорожание, есть акции, скидки и специальные условия. В декабре ещё можно получить хорошую цену, а вот в январе этого не будет. Запасов [автомобилей на складах] хватит на январь и февраль. Но в 2025 году акций и распродаж не ждите», — сказал автоэксперт Артём Самородов изданию «Авто.ру».

Рынок автомобилей не обвалится, но начнёт новый год с повышения цен. Скорректируют их уже во втором квартале после учёта обновлённого утильсбора, стоимости нацвалюты и ограничений по выдаче автокредитов и лизингу.

Подорожают не только новые машины, но и авто с пробегом — прибавка составит от 10%. Не так доступны россиянам будут иномарки, зато АвтоВАЗ заберёт себе половину общего плана продаж из-за хороших условий по рассрочке.

Бытовая техника и электроника

Падение рубля и рост цен на комплектующие коснутся стоимости иностранной и отечественной бытовой техники, пишет «Коммерсант». Tefal, Rowenta, Krups и другие бренды говорят о увеличении на 10% с 1 января. Так как повышать цены планируют в два этапа, реальный рост может превысить 20%. Не стоит ожидать и снижения цен на электронику.

Умеренный рост цен среди непродовольственных товаров отмечают у одежды и обуви
Умеренный рост цен среди непродовольственных товаров отмечают у одежды и обуви. Фото: 1MI

Что и на сколько подорожает в Белгородской области?

Персональный прогноз для кошелька белгородцев тоже неутешительный. Подорожают «коммуналка», проезд и другие услуги.

Услуги ЖКХ

Основные тарифы на ЖКУ на будущий год уже утвердили, сообщила недавно начальник управления по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области Наталья Косилова.

Средний индекс на второе полугодие 2025 года — 11,6%, допустимое отклонение — 4,8%. То есть предельный индекс равен 16,4%.

С 1 июля ожидается прибавка по тарифам:

  • холодная вода +16,7%,
  • водоотведение +14,5%,
  • горячая вода +13,7%,
  • электричество +12,6%,
  • теплоснабжение +12,1%,
  • газ +10,3%,
  • вывоз мусора +2,9%.

Наибольший рост, как видно из представленных данных, ожидается в сфере водоснабжения и водоотведения. В 2025 году их повысят дважды: 1 января и 1 июля. Первое повышение население не затронет. Рост связан с введением на территории региона единого тарифа для водоканала.

Проезд и перевозки

Больная тема для белгородцев — стоимость проезда. Ещё в сентябре замгубернатора Владимир Базаров заявил, что фактическая цена поездки в общественном транспорте равна 58 рублям. Но такого сильного повышения не будет.

Предполагалось, что стоимость проезда с 2025 года для жителей Белгорода и Белгородского района вырастет на пять рублей. Об этом журналистам «МК-Белгород» рассказал министр автодорог и транспорта Сергей Евтушенко. Никаких дополнительных льгот в видео проездных или транспортных карт делать не планировали.

В ноябре подтвердилось, что стоимость проезда в автобусе в Белгороде вырастет: по карте — 25 рублей, а наличными — 30 рублей. Для льготников — 15 рублей.

В пригороде оплата по карте для белгородцев станет дороже на 2,5 рубля, а наличными — на три рубля
В пригороде оплата по карте для белгородцев станет дороже на 2,5 рубля, а наличными — на три рубля. Фото: 1MI

Подорожают и поездки в белгородских электричках. Тариф за одну 10-километровую зону составит 25,4 рубля.

В Белгородской области со следующего года подорожает также техосмотр транспорта. Для разного вида транспорта — от мотоциклов до большегрузов — цена за услугу варьируется от 385 до 3058 рублей.

На сколько для белгородцев подорожает техосмотр транспорта в 2025 году?
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Продукты питания#Автомобили#Алкоголь#Бытовая техника#ЖКХ#Цены#Россия#Табак#Подорожание#Проезд#Одежда#Все материалы авторов
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