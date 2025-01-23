Огурцы не на первом месте: какие продукты подорожали в Белгородской области?

Posted 23 января, 16:15
Published 23 января, 16:15
Modified 23 января, 16:15
Updated 23 января, 16:15
В Белгородской области за неделю больше всего подорожал репчатый лук. Цена повысилась на 4,08% — с 51,54 до 53,63 рубля за кг.
На втором месте оказались свежие огурцы. Килограмм овоща подорожал на 3,42% — с 231,02 до 238,91 рубля.
Замыкают топ прибавивших в цене продуктов яблоки. Подорожали они на 2,38% — с 119,93 до 122,80 рубля за кг.
Совсем не изменились цены на баранину, гречку и водку. В то же время некоторые продукты даже подешевели. Заметнее всего — варёная колбаса. Стоимость килограмма уменьшилась на 1,15% — до 459,78 рубля.
Также среди подешевевших:
Остальные изменения цен в целом не превышают 1% и остаются в пределах естественных колебаний.
Подсчёт проводился за неделю с 13 по 20 января 2025 года.
Белгородцы и раньше жаловались на рост цен на огурцы. За предновогоднюю неделю они подорожали почти на 6%. Местные жители находили даже ценники в 700 рублей за килограмм.