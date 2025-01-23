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Posted 23 января, 16:15

Published 23 января, 16:15

Modified 23 января, 16:15

Updated 23 января, 16:15

Тем не менее огурцы попали в топ-3

Огурцы не на первом месте: какие продукты подорожали в Белгородской области?

23 января 2025, 16:15
Фото: 1MI. Тем не менее огурцы попали в топ-3

Белгородстат назвал самые подорожавшие за неделю продукты

Заметнее всего за неделю подорожали три продукта. Вместе с тем совсем не изменились цены на баранину, гречку и водку.

В Белгородской области за неделю больше всего подорожал репчатый лук. Цена повысилась на 4,08% — с 51,54 до 53,63 рубля за кг.

На втором месте оказались свежие огурцы. Килограмм овоща подорожал на 3,42% — с 231,02 до 238,91 рубля.

Замыкают топ прибавивших в цене продуктов яблоки. Подорожали они на 2,38% — с 119,93 до 122,80 рубля за кг.

Совсем не изменились цены на баранину, гречку и водку. В то же время некоторые продукты даже подешевели. Заметнее всего — варёная колбаса. Стоимость килограмма уменьшилась на 1,15% — до 459,78 рубля.

Также среди подешевевших:

  • куры охлаждённые и мороженые — на 0,73% (с 208,29 до 206,72 рубля за кг),
  • сыры — на 0,53% (с 794,70 до 790,33 рубля за кг),
  • макароны — на 0,49% (с 66,84 до 66,52 рубля за кг).

Остальные изменения цен в целом не превышают 1% и остаются в пределах естественных колебаний.

Подсчёт проводился за неделю с 13 по 20 января 2025 года.

Белгородцы и раньше жаловались на рост цен на огурцы. За предновогоднюю неделю они подорожали почти на 6%. Местные жители находили даже ценники в 700 рублей за килограмм.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Продукты#Рост цен#Белгород
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