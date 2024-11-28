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Posted 28 ноября, 12:25

Published 28 ноября, 12:25

Modified 28 ноября, 12:27

Updated 28 ноября, 12:27

В Белгородской области средняя зарплата к 2027 году превысит 87 тысяч рублей

На 22 тысячи? Средняя зарплата белгородцев должна значительно вырасти

28 ноября 2024, 12:25
Фото: 1MI.

В Белгородской области средняя зарплата к 2027 году превысит 87 тысяч рублей

Сюжет
Зарплата
Об этом рассказал министр экономического развития и промышленности Белгородской области Максим Гусев. Он представил депутатам облдумы прогноз социально-экономического развития региона на 2025 год и на период до 2027 года.

По словам чиновника, в среднесрочном периоде уровень зарегистрированной безработицы в Белгородской области снизится до 0,22%. Доля населения с доходами ниже границе бедности к 2027 году продолжит снижение до 5,1%. Отметим, что на совещании правительства области Вячеслав Гладков попросил скорректировать задачи по уровню бедности, установив цифру на 2024 года в 4%.

Гусев добавил, что среднемесячная начисленная зарплата в текущем году оценивается в 65,6 тысячи рублей. К 2027 году она возрастёт не менее чем на 60% относительно 2023 года и превысит 87,2 тысячи рублей.

Напомним, ранее стало известно, что Белгородская область заняла 60-е место в рейтинге по зарплатам. Размер заработной платы в регионе колеблется в типовом диапазоне от 34 тысяч до 65 тысяч рублей.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Экономика#Зарплата#Доходы#Безработица#Прогноз#Белгород#Бедность
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