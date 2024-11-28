На 22 тысячи? Средняя зарплата белгородцев должна значительно вырасти

По словам чиновника, в среднесрочном периоде уровень зарегистрированной безработицы в Белгородской области снизится до 0,22%. Доля населения с доходами ниже границе бедности к 2027 году продолжит снижение до 5,1%. Отметим, что на совещании правительства области Вячеслав Гладков попросил скорректировать задачи по уровню бедности, установив цифру на 2024 года в 4%.