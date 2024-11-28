На 22 тысячи? Средняя зарплата белгородцев должна значительно вырасти

Posted 28 ноября, 12:25
Published 28 ноября, 12:25
Modified 28 ноября, 12:27
Updated 28 ноября, 12:27
По словам чиновника, в среднесрочном периоде уровень зарегистрированной безработицы в Белгородской области снизится до 0,22%. Доля населения с доходами ниже границе бедности к 2027 году продолжит снижение до 5,1%. Отметим, что на совещании правительства области Вячеслав Гладков попросил скорректировать задачи по уровню бедности, установив цифру на 2024 года в 4%.
Гусев добавил, что среднемесячная начисленная зарплата в текущем году оценивается в 65,6 тысячи рублей. К 2027 году она возрастёт не менее чем на 60% относительно 2023 года и превысит 87,2 тысячи рублей.
Напомним, ранее стало известно, что Белгородская область заняла 60-е место в рейтинге по зарплатам. Размер заработной платы в регионе колеблется в типовом диапазоне от 34 тысяч до 65 тысяч рублей.