Сколько зарабатывают водители мусоровозов в Белгородской области?

Министр озвучил зарплаты водителей мусоровозов в Белгородской области

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В регионе с конца октября вывозом мусора в части районов занимается «Экотранс». Он сменил компанию «Еврологистик». Как ранее сообщали региональные власти, сотрудники второго предприятия должны были перейти в «Экотранс». Но, как выяснилось, это произошло частично.