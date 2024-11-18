Сколько зарабатывают водители мусоровозов в Белгородской области?

Posted 18 ноября, 10:38
Published 18 ноября, 10:38
Modified 18 ноября, 10:40
Updated 18 ноября, 10:40
Как сообщил замгубернатора Сергей Довгалюк, не весь коллектив «Еврологистика» перешёл на работу к оператору «Экотранс». У работников была настороженность по выплатам заработных плат.
Прошли первые авансы. Люди увидели, что зарплаты у водителей начинаются от 100 тысяч рублей, у грузчиков — от 40 тысяч рублей и выше.
Сергей Довгалюк
Также чиновник рассказал, что на работу водителями спецтехники при наличии соответствующих документов могут выходить и женщины.
Напомним, ранее сообщалось, что убрать весь скопившейся мусор в районах Белгородской области планируют за неделю.