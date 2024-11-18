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Posted 18 ноября, 10:38

Published 18 ноября, 10:38

Modified 18 ноября, 10:40

Updated 18 ноября, 10:40

Министр озвучил зарплаты водителей мусоровозов в Белгородской области

Сколько зарабатывают водители мусоровозов в Белгородской области?

18 ноября 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney.

Министр озвучил зарплаты водителей мусоровозов в Белгородской области

Сюжет
Работа
В регионе с конца октября вывозом мусора в части районов занимается «Экотранс». Он сменил компанию «Еврологистик». Как ранее сообщали региональные власти, сотрудники второго предприятия должны были перейти в «Экотранс». Но, как выяснилось, это произошло частично.

Как сообщил замгубернатора Сергей Довгалюк, не весь коллектив «Еврологистика» перешёл на работу к оператору «Экотранс». У работников была настороженность по выплатам заработных плат.

Прошли первые авансы. Люди увидели, что зарплаты у водителей начинаются от 100 тысяч рублей, у грузчиков — от 40 тысяч рублей и выше.
Сергей Довгалюк

Также чиновник рассказал, что на работу водителями спецтехники при наличии соответствующих документов могут выходить и женщины.

Напомним, ранее сообщалось, что убрать весь скопившейся мусор в районах Белгородской области планируют за неделю.

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#Кристина Семенчук#Работа#Спецтехника#Экотранс#Мусоровоз#Белгород#Еврологистик
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