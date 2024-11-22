Зарплату не платят, но место сохранили: как чиновники служат в «Барсе-Белгород»

В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистам Бел.Ру об уходе чиновников в отряд «Барс», глава региона Вячеслав Гладков заметил, что туда в первую очередь направляются руководители и другие чиновники из районов, далёких от приграничья, чтобы быть готовыми к возможным последствиям. Речь идёт о главах административных округов Губкинского, Новооскольского, Корочанского и Красногвардейского. Цель — повысить уровень готовность чиновников к сложным ситуациям.