Зарплату не платят, но место сохранили: как чиновники служат в «Барсе-Белгород»

Posted 22 ноября, 13:54
Published 22 ноября, 13:54
Modified 22 ноября, 13:56
Updated 22 ноября, 13:56
В ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистам Бел.Ру об уходе чиновников в отряд «Барс», глава региона Вячеслав Гладков заметил, что туда в первую очередь направляются руководители и другие чиновники из районов, далёких от приграничья, чтобы быть готовыми к возможным последствиям. Речь идёт о главах административных округов Губкинского, Новооскольского, Корочанского и Красногвардейского. Цель — повысить уровень готовность чиновников к сложным ситуациям.
По информации губернатора, в настоящее время в отряде «Барс» уже находится почти тысяча человек. Гладков отметил, что количество его подчинённых, желающих присоединиться к отряду, превышает возможности дать согласие сразу всем.
Журналисты Бел.Ру попытались выяснить, сколько сотрудников органов власти регионального и муниципального уровней области вступили в отряд «Барс-Белгород», из каких они муниципалитетов и какие должности занимали до вступления в отряд. Также мы попросили рассказать, сколько чиновников уже покинули службу.
Однако в региональном правительстве нам сообщили, что контракт о пребывании в формировании «Барс-Белгород» заключается между гражданином и Минобороны. Поэтому задаваемые нами вопросы не относятся к компетенции исполнительных органов власти Белгородской области.
Вместе с тем в правительстве рассказали, что на период оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, действие служебного контракта, то есть трудового договора, заключённого между чиновником и работодателем, приостанавливается. Служебные обязанности работник не выполняет, зарплату не получает. Но сохранение замещаемой должности ему гарантируется.
Также власти сообщили, что дефицит сотрудников органов власти в Белгородской области в связи со вступлением в отряд «Барс-Белгород» не наблюдается.