Зарплаты хватает? Белгородцы стали реже брать кредиты

Белгородцы за три месяца взяли кредитов на 56 млрд рублей

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В III квартале 2024 года белгородцы заняли у банков 56 млрд рублей — на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пресс-службе регионального отделения Банка России рассказали, почему так произошло.