Зарплаты хватает? Белгородцы стали реже брать кредиты

Posted 26 ноября, 10:28
Published 26 ноября, 10:28
Modified 26 ноября, 10:28
Updated 26 ноября, 10:28
В июне случился бум потребительских кредитов, но из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банка России рынок начинает стабилизироваться. Уже три месяца подряд количество оформленных займов падает, в том числе в Белгородской области.
Как отметила главный экономист белгородского отделения Банка России Ольга Стародубцева, это связано с изменением модели поведения людей — они всё больше склонны сберегать, чем тратить.
Повлияли также рост ставок, новые макропруденциальные надбавки и ужесточение макропруденциальных лимитов. Банкам просто стало сложнее выдавать кредит заёмщикам, у которых на оплату уходит более 50% от доходов.
За год количество кредитов, выданных белгородцам, всё же увеличилось, хоть и незначительно. По состоянию на 1 октября текущего года жители были должны 297 млрд рублей.