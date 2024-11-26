bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 ноября, 10:28

Published 26 ноября, 10:28

Modified 26 ноября, 10:28

Updated 26 ноября, 10:28

Белгородцы стали реже брать кредиты

Зарплаты хватает? Белгородцы стали реже брать кредиты

26 ноября 2024, 10:28
Фото: 1MI. Белгородцы стали реже брать кредиты

Белгородцы за три месяца взяли кредитов на 56 млрд рублей

Сюжет
Новости Белгорода
В III квартале 2024 года белгородцы заняли у банков 56 млрд рублей — на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В пресс-службе регионального отделения Банка России рассказали, почему так произошло.

В июне случился бум потребительских кредитов, но из-за ужесточения денежно-кредитной политики Банка России рынок начинает стабилизироваться. Уже три месяца подряд количество оформленных займов падает, в том числе в Белгородской области.

Как отметила главный экономист белгородского отделения Банка России Ольга Стародубцева, это связано с изменением модели поведения людей — они всё больше склонны сберегать, чем тратить.

Повлияли также рост ставок, новые макропруденциальные надбавки и ужесточение макропруденциальных лимитов. Банкам просто стало сложнее выдавать кредит заёмщикам, у которых на оплату уходит более 50% от доходов.

За год количество кредитов, выданных белгородцам, всё же увеличилось, хоть и незначительно. По состоянию на 1 октября текущего года жители были должны 297 млрд рублей.

Удивительно: сколько лет понадобится белгородцам, чтобы накопить на квартиру?
Узнать подробнее
Читайте также:
Более 150 белгородцев перестали получать деньги за аренду жилья после проверокЧто делать, если мошенники незаконно оформили на вас кредит?Отказ по кредиту: почему банки не дают кредит и как узнать причину
#Валерия Колесникова#Белгородская область#Экономика#Сбережения#Новости Белгорода#Кредиты#Банки#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика