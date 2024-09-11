Что делать, если мошенники незаконно оформили на вас кредит?

Россияне стали чаще страдать от незаконно оформленных на них кредитов

Мошенники всё чаще пытаются незаконно оформить кредиты на своих жертв, что часто у них действительно получается сделать. Но как поступить, если именно вы пострадали от аферистов и испортили тем самым свою кредитную историю? Ответы дали журналисты «Новых известий».