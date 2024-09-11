Что делать, если мошенники незаконно оформили на вас кредит?

Posted 11 сентября, 11:05
Published 11 сентября, 11:05
Modified 11 сентября, 11:05
Updated 11 сентября, 11:05
За первые три месяца 2024 года банки отразили почти 13,9 миллиона попыток похитить деньги у их клиентов с помощью оформления кредитов. Только за сутки случается около 154 тысяч таких атак. Некоторые из них оказываются успешными: за первый квартал текущего года у россиян украли около 4,3 миллиарда рублей.
При этом возвращать деньги с каждым годом становится всё труднее: в прошлом году удалось вернуть 8,7% украденных средств, а в этом — всего 7,7%. Чаще всего жертвами мошенников становятся физлица: у них за три месяца украли уже 1,9 миллиарда рублей.
Чаще всего аферисты узнают необходимые данные у самих жертв. Следующими способами являются фишинговые атаки и рассылка вирусов. С помощью специальных ссылок они могут взламывать аккаунты на «Госуслугах» и вскрывать защиту в банковских онлайн-приложениях.
В то же время жителей продолжают защищать: только за этот год удалось заблокировать 14,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также 48,6 тысячи телефонных номеров.
Если же на вас или ваших близких всё же оформили кредит, следует выполнить следующие шаги: