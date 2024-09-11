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Posted 11 сентября, 11:05

Published 11 сентября, 11:05

Modified 11 сентября, 11:05

Updated 11 сентября, 11:05

Число мошенничеств в РФ меньше не становится

Что делать, если мошенники незаконно оформили на вас кредит?

11 сентября 2024, 11:05
Фото: 1MI
Число мошенничеств в РФ меньше не становится

Россияне стали чаще страдать от незаконно оформленных на них кредитов

Мошенники всё чаще пытаются незаконно оформить кредиты на своих жертв, что часто у них действительно получается сделать. Но как поступить, если именно вы пострадали от аферистов и испортили тем самым свою кредитную историю? Ответы дали журналисты «Новых известий».

За первые три месяца 2024 года банки отразили почти 13,9 миллиона попыток похитить деньги у их клиентов с помощью оформления кредитов. Только за сутки случается около 154 тысяч таких атак. Некоторые из них оказываются успешными: за первый квартал текущего года у россиян украли около 4,3 миллиарда рублей.

При этом возвращать деньги с каждым годом становится всё труднее: в прошлом году удалось вернуть 8,7% украденных средств, а в этом — всего 7,7%. Чаще всего жертвами мошенников становятся физлица: у них за три месяца украли уже 1,9 миллиарда рублей.

Чаще всего аферисты узнают необходимые данные у самих жертв. Следующими способами являются фишинговые атаки и рассылка вирусов. С помощью специальных ссылок они могут взламывать аккаунты на «Госуслугах» и вскрывать защиту в банковских онлайн-приложениях.

В то же время жителей продолжают защищать: только за этот год удалось заблокировать 14,8 тысячи мошеннических сайтов и страниц в социальных сетях, а также 48,6 тысячи телефонных номеров.

Если же на вас или ваших близких всё же оформили кредит, следует выполнить следующие шаги:

  • Информацию о кредите можно взять, сделав запрос в Бюро кредитных историй;
  • Если кредит оказался оформлен незаконно, нужно обратиться в полицию с заявлением;
  • Затем обратитесь в кредитную организацию, где должны будут выяснить обстоятельства оформления займа и, если мошенничество докажут, аннулируют кредитный договор;
  • После всех этих действий можно смело идти в суд. Для оформления иска необходимо иметь при себе кредитный договор, копию паспорта заёмщика, реквизиты банковского счета, кассовый ордер, имя сотрудника, который оформил на вас кредит, а также адрес самого офиса.
Жертв всё больше: мошенники похитили у белгородцев 46 миллионов рублей
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#Александра Склярова#Общество#Кредит
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