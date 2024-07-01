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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:01

Белгородская область вошла в топ-15 регионов РФ по уровню доходов населения

Стало известно, как много белгородцев проживает за чертой бедности

1 июля 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney

Белгородская область вошла в топ-15 регионов РФ по уровню доходов населения

Белгородская область заняла 12-е место в рейтинге регионов России по уровню доходов населения. Это выше, чем в соседних регионах по Черноземью. Подробности сообщает РИА «Новости».
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Рейтинг

В рейтинге регионов по уровню доходов населения участвовали 85 субъектов Российской Федерации. Недавно присоединённые территории в рейтинг не вошли. Места распределялись на основе нескольких показателей:

  • отношение среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг;
  • доля населения, живущего за чертой бедности, в 2023 году;
  • изменение доли населения, живущего за чертой бедности, в 2023 году.

В рейтинге среди регионов Центрального Черноземья Белгородская область заняла лидирующую позицию, расположившись на 12-м месте. Здесь отношение среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,05. В соседних регионах этот показатель ниже: в Липецкой области — 1,90, в Курской — 1,79, в Воронежской — 1,72. Самый низкий показатель зафиксирован в Тамбовской области — 1,66.

В Белгородской области один из самых низких показателей уровня бедности среди населения. По итогам 2023 года он составил 5,6%, что меньше, чем в предыдущем году. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах Центрального Черноземья. Например, в Воронежской области доля населения, живущего за чертой бедности, составила 6,7%, в Липецкой — 7%, в Курской — 7,6%. Самый высокий показатель в Тамбовской области — 9,8%.

Лидерами рейтинга по доходам населения стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Москва. Аутсайдерами оказались республики Алтай, Калмыкия, Тыва, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.

Отметим, что ранее Белгородская область также заняла лидирующую позицию по социально-экономическому развитию среди других регионов Черноземья.

Социально-экономическое положение Белгородчины оказалось лучшим в Черноземье
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