Стало известно, как много белгородцев проживает за чертой бедности

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Published Сегодня, 08:01
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В рейтинге регионов по уровню доходов населения участвовали 85 субъектов Российской Федерации. Недавно присоединённые территории в рейтинг не вошли. Места распределялись на основе нескольких показателей:
В рейтинге среди регионов Центрального Черноземья Белгородская область заняла лидирующую позицию, расположившись на 12-м месте. Здесь отношение среднего дохода к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,05. В соседних регионах этот показатель ниже: в Липецкой области — 1,90, в Курской — 1,79, в Воронежской — 1,72. Самый низкий показатель зафиксирован в Тамбовской области — 1,66.
В Белгородской области один из самых низких показателей уровня бедности среди населения. По итогам 2023 года он составил 5,6%, что меньше, чем в предыдущем году. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах Центрального Черноземья. Например, в Воронежской области доля населения, живущего за чертой бедности, составила 6,7%, в Липецкой — 7%, в Курской — 7,6%. Самый высокий показатель в Тамбовской области — 9,8%.
Лидерами рейтинга по доходам населения стали Ямало-Ненецкий, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Магаданская область и Москва. Аутсайдерами оказались республики Алтай, Калмыкия, Тыва, Карачаево-Черкесия и Ингушетия.
Отметим, что ранее Белгородская область также заняла лидирующую позицию по социально-экономическому развитию среди других регионов Черноземья.