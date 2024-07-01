Стало известно, как много белгородцев проживает за чертой бедности

В Белгородской области один из самых низких показателей уровня бедности среди населения. По итогам 2023 года он составил 5,6%, что меньше, чем в предыдущем году. Такая же тенденция наблюдается и в других регионах Центрального Черноземья. Например, в Воронежской области доля населения, живущего за чертой бедности, составила 6,7%, в Липецкой — 7%, в Курской — 7,6%. Самый высокий показатель в Тамбовской области — 9,8%.