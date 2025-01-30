Первые объекты в «Белом квартале» рассчитывают построить в 2025 году

Posted 30 января, 11:36
Published 30 января, 11:36
Modified 30 января, 11:38
Updated 30 января, 11:38
В центре Белгорода — будущем «Белом квартале» — идёт строительство трёх объектов, а внешний вид ещё трёх зданий уже утверждён.
«Проектируем их так, чтобы каждое было уникальным, исходя из 400-летней истории Белгорода. Воссоздаём её в элементах и деталях архитектуры строящихся домов», — отметил Вячеслав Гладков.
В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию несколько объектов, которые строят инвесторы. Особое внимание уделяется выбору материалов для фасадов и благоустройству территории.
Проект «Белый квартал» разрабатывался два года. Недавно на его территории завершили археологические раскопки, расселение жителей и снос старых домов.
Сначала планируется возвести три объекта у Свято-Троицкого бульвара, а к концу года приступят к строительству гостиницы и концертного зала. Общая сумма инвестиций в проект составляет 450 миллионов рублей.
Начало строительства «Белого квартала» вызвало у белгородцев недовольство. Жители жаловались на грязь, оставляемую спецтехникой на дорогах в районе проспекта Богдана Хмельницкого и Свято-Троицкого бульвара. Горожане утверждали, что рабочие не моют колёса транспорта перед выездом, это приводит к загрязнению улиц.
Мэр Валентин Демидов пообещал разобраться в ситуации и поручил организовать уборку. Ранее белгородцы уже высказывали недовольство проектом, в том числе из-за сноса детского сада и строительства на месте массового захоронения.