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Posted 30 января, 11:36

Published 30 января, 11:36

Modified 30 января, 11:38

Updated 30 января, 11:38

В Белгороде активно строят «Белый квартал»

Первые объекты в «Белом квартале» рассчитывают построить в 2025 году

30 января 2025, 11:36
Фото: из проекта развития «Белого квартала». В Белгороде активно строят «Белый квартал»

Гладков проверил процесс строительства «Белого квартала»

Сюжет
Строительство
В «Белом квартале» строят три объекта, ещё три — на этапе проектирования.

В центре Белгорода — будущем «Белом квартале» — идёт строительство трёх объектов, а внешний вид ещё трёх зданий уже утверждён.

«Проектируем их так, чтобы каждое было уникальным, исходя из 400-летней истории Белгорода. Воссоздаём её в элементах и деталях архитектуры строящихся домов», — отметил Вячеслав Гладков.

В 2025 году планируется ввести в эксплуатацию несколько объектов, которые строят инвесторы. Особое внимание уделяется выбору материалов для фасадов и благоустройству территории.

Не следят за порядком? В центре заметили грязь от строительства «Белого квартала»
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Проект «Белый квартал» разрабатывался два года. Недавно на его территории завершили археологические раскопки, расселение жителей и снос старых домов.

Сначала планируется возвести три объекта у Свято-Троицкого бульвара, а к концу года приступят к строительству гостиницы и концертного зала. Общая сумма инвестиций в проект составляет 450 миллионов рублей.

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Начало строительства «Белого квартала» вызвало у белгородцев недовольство. Жители жаловались на грязь, оставляемую спецтехникой на дорогах в районе проспекта Богдана Хмельницкого и Свято-Троицкого бульвара. Горожане утверждали, что рабочие не моют колёса транспорта перед выездом, это приводит к загрязнению улиц.

Мэр Валентин Демидов пообещал разобраться в ситуации и поручил организовать уборку. Ранее белгородцы уже высказывали недовольство проектом, в том числе из-за сноса детского сада и строительства на месте массового захоронения.

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#Анна Селищева#Город#Строительство#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Белый квартал
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