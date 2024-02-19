Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

здание бывшего детсада №36

В Белгороде ликвидируют детсад, который снесли ради строительства Белого квартала

19 февраля 2024, 13:25
Фото: Bel.ru
здание бывшего детсада №36

В Белгороде ликвидируют детский сад № 36

Соответствующее распоряжение подписал мэр Валентин Демидов. Процессом ликвидации займётся управление образования.

В Белгороде ликвидируют детский сад комбинированного вида № 36 «Росинка». Этим процессом займётся учредитель, управление образования города, в соответствии с действующим законодательством. Проконтролирует исполнение распоряжения замглавы администрации по социальной политике и образованию. Документ мэр подписал 16 февраля.

Напомним, что сносить здание бывшего детсада начали в декабре прошлого года. 30 мая 2023 года было получено заключение об аварийном состоянии здания.

Дошкольников распределили по другим детсадам города. Сотрудникам должны были помочь с трудоустройством.

Бывший детсад в центре Белгорода сносят ради будущего Белого квартала: фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывший детсад в центре Белгорода сносят ради будущего Белого квартала: фотоУчастки у Белого квартала горсовет предложит передать в собственность БелгородаВ мэрии так и не решили судьбу старого детсада № 36 в центре Белгорода
#Город#Распоряжение#Ликвидация#Новости Белгорода#Детсад#Белгород#Алина Харина
Подпишитесь
«Русагро» выдвинуло требования к «Агро-Белогорью» на фоне судебных споров
Сегодня, 09:02
Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту
Сегодня, 08:10
Тюльпаны не взошли: из-за чего Белгорблагоустройство требует 7 млн с подрядчика
Сегодня, 11:32
Виноват водитель? Глава администрации под Белгородом объяснил инцидент со скорой
Сегодня, 08:26
ВСУ обстреляли дома белгородцев
Сегодня, 13:05
Людей будет меньше, но зарплата станет выше: какой прогноз составили для Белгорода
Сегодня, 13:02