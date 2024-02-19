В Белгороде ликвидируют детсад, который снесли ради строительства Белого квартала

В Белгороде ликвидируют детский сад комбинированного вида № 36 «Росинка». Этим процессом займётся учредитель, управление образования города, в соответствии с действующим законодательством. Проконтролирует исполнение распоряжения замглавы администрации по социальной политике и образованию. Документ мэр подписал 16 февраля.