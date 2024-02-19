В Белгороде ликвидируют детсад, который снесли ради строительства Белого квартала

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
В Белгороде ликвидируют детский сад комбинированного вида № 36 «Росинка». Этим процессом займётся учредитель, управление образования города, в соответствии с действующим законодательством. Проконтролирует исполнение распоряжения замглавы администрации по социальной политике и образованию. Документ мэр подписал 16 февраля.
Напомним, что сносить здание бывшего детсада начали в декабре прошлого года. 30 мая 2023 года было получено заключение об аварийном состоянии здания.
Дошкольников распределили по другим детсадам города. Сотрудникам должны были помочь с трудоустройством.