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Posted 13 октября, 11:27

Published 13 октября, 11:27

Modified 13 октября, 11:29

Updated 13 октября, 11:29

Жилой дом в центре Белгорода сносят под строительство «Белого квартала»

Жилой дом в центре Белгорода сносят под строительство «Белого квартала»

13 октября 2024, 11:27
Сюжет
Строительство
Жилые дома в центре Белгорода продолжают сносить под строительство бизнес-центра города. На месте «двухэтажек» появится «Белый квартал». Строительство начнут уже в этом году.

На Белгородском Арбате сносят очередной двухэтажный дом с муралами — цветами. На этот раз №7 на улице 50-летия Белгородской области. На этом месте собираются строить бизнес-центр города «Белый квартал».

По данным из онлайн-карт, здание построили в 1957 году. В здании на пешеходной улице в центре Белгорода были помещения под бизнесы и жилые квартиры.

«Сын даже заплакал, что жалко домик», — написала читательница Telegram-канала «Белгород №1».

Строительство «Белого квартала» начинают уже в этом году. На территории будет лекторий, концертный зал, объект «Меловая гора», торговые и офисные центры. Также в «Белом квартале» могут открыть русско-сербскую школу для официантов.

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#Алёна Мальцева#Строительство#Снос#Белгород#Белый квартал
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