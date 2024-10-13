Жилой дом в центре Белгорода сносят под строительство «Белого квартала»

Posted 13 октября, 11:27
Published 13 октября, 11:27
Modified 13 октября, 11:29
Updated 13 октября, 11:29
На Белгородском Арбате сносят очередной двухэтажный дом с муралами — цветами. На этот раз №7 на улице 50-летия Белгородской области. На этом месте собираются строить бизнес-центр города «Белый квартал».
По данным из онлайн-карт, здание построили в 1957 году. В здании на пешеходной улице в центре Белгорода были помещения под бизнесы и жилые квартиры.
«Сын даже заплакал, что жалко домик», — написала читательница Telegram-канала «Белгород №1».
Строительство «Белого квартала» начинают уже в этом году. На территории будет лекторий, концертный зал, объект «Меловая гора», торговые и офисные центры. Также в «Белом квартале» могут открыть русско-сербскую школу для официантов.