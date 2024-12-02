Стало известно, когда начнётся строительство первых зданий в «Белом квартале»

В следующем году в центре Белгорода на территории «Белого квартала» появятся примерно пять объектов. Первые три здания возведут со стороны Свято-Троицкого бульвара общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров. На их строительство выделят 450 миллионов рублей, узнали журналисты.