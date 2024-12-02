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Posted 2 декабря, 13:18

Published 2 декабря, 13:18

Modified 2 декабря, 13:18

Updated 2 декабря, 13:18

В Белгороде готовятся к строительству «Белого квартала»

Стало известно, когда начнётся строительство первых зданий в «Белом квартале»

2 декабря 2024, 13:18
Фото: из проекта развития «Белого квартала». В Белгороде готовятся к строительству «Белого квартала»

Первые объекты «Белого квартала» построят в Белгороде за более чем 450 млн руб.

Сюжет
Строительство
Строительство начнётся уже в 2025 году. Одними из первых в центре города разместят концертный зал и гостиницу, узнали журналисты «Фонаря».

В следующем году в центре Белгорода на территории «Белого квартала» появятся примерно пять объектов. Первые три здания возведут со стороны Свято-Троицкого бульвара общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров. На их строительство выделят 450 миллионов рублей, узнали журналисты.

Ещё два объекта начнут строить в четвёртом квартале 2025 года. Речь идёт о гостинице площадью 2,9 тысячи квадратных метров и о концертном зале площадью 4 тысячи квадратных метров.

Отметим, что проект «Белого квартала» находится в разработке на протяжении двух лет. Недавно на этой территории закончились археологические раскопки, расселение жителей и снос домов.

Ранее сообщалось, что вместимость концертного зала составит 700 мест. На территории также разместят лекторий, объект «Меловая гора», событийную площадь и подземный паркинг.

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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Строительство#Новости Белгорода#Белгород#Белый квартал
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