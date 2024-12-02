Стало известно, когда начнётся строительство первых зданий в «Белом квартале»

Posted 2 декабря, 13:18
Published 2 декабря, 13:18
Modified 2 декабря, 13:18
Updated 2 декабря, 13:18
В следующем году в центре Белгорода на территории «Белого квартала» появятся примерно пять объектов. Первые три здания возведут со стороны Свято-Троицкого бульвара общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров. На их строительство выделят 450 миллионов рублей, узнали журналисты.
Ещё два объекта начнут строить в четвёртом квартале 2025 года. Речь идёт о гостинице площадью 2,9 тысячи квадратных метров и о концертном зале площадью 4 тысячи квадратных метров.
Отметим, что проект «Белого квартала» находится в разработке на протяжении двух лет. Недавно на этой территории закончились археологические раскопки, расселение жителей и снос домов.
Ранее сообщалось, что вместимость концертного зала составит 700 мест. На территории также разместят лекторий, объект «Меловая гора», событийную площадь и подземный паркинг.