Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Протоирей объяснил, этично ли строить Белый квартал на месте могил в Белгороде

Этично ли строить Белый квартал на месте массового захоронения в Белгороде?

7 февраля 2024, 11:17
Фото: Bel.ru

Протоирей объяснил, этично ли строить Белый квартал на месте могил в Белгороде

Во время обсуждения инициатив по реконструкции Белого квартала в Белгороде журналистам объяснили, этично ли строить здания и развлекательные заведения на месте старых захоронений.

Ранее на месте раскопок Белого квартала в Белгороде обнаружили порядка 40 могил. Примерная их датировка — 18-й век. Глава проекта Дмитрий Разумов рассказал, что вопрос этичности стройки на этом месте обсудили со священнослужителями.

С владыкой Иоанном мы говорили на эту тему. Как только закончатся все раскопки, тела перезахоронят на территории специальной часовни. Люди, скорее всего, там находились православные. И останки их перезахоронят по канонам. О процедуре мы сообщим заранее, так что желающие отдать почести смогут прийти.
Дмитрий Разумов

Прокомментировал ситуацию и настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец. По его словам, захоронения в Белгороде есть почти везде, а квартал и так был построен там раньше.

В Белгороде, по-моему, везде, куда нас приглашали, есть захоронения. Даже вот возле гостиницы «Белгород» нашли, причём в священнических облачениях. Я согласен, что с точки зрения этики было бы правильно поставить какой-нибудь знак в честь тех, кто там был захоронен. Чтобы это не выглядело так, что мы тему игнорируем.
протоирей Олег Кобец

По словам священнослужителя, некоторые верующие, считающие себя недостойными, и вовсе завещают похоронить себя под храмами, прямо на входе. Так что особой этической проблемы здесь нет.

Череп ребёнка нашли во время раскопок Белого квартала в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Она получила своё развитие благодаря Белгороду». Протоирей — о Харьковской областиМы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого кварталаСтало известно, за чей счёт построят Белый квартал в центре Белгорода
#Общество#Знак#Реконструкция#Новости Белгорода#Эксклюзив#Православные#Храмы#Здания#Часовня#Верующие#Белгород#Этика#Белый квартал#Могилы#Артем Черненко
Подпишитесь
Четыре дома и машина белгородцев пострадали в результате новой атаки
Сегодня, 10:39
40 дней с момента страшной трагедии: в Белгороде вспоминают погибших 30 декабря
Сегодня, 06:37
«Это недоразумение»: родителям школьников в Белгороде навязывают очное обучение?
Сегодня, 07:58
«Она получила своё развитие благодаря Белгороду». Протоирей — о Харьковской области
Сегодня, 08:08
Пьяный прапорщик стрелял по бойцам под Белгородом: один военный убит, второй ранен
Сегодня, 08:25
Мужчину ранило осколками, женщину контузило: двое рабочих пострадали в Шебекино
Сегодня, 07:24