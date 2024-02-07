Этично ли строить Белый квартал на месте массового захоронения в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Ранее на месте раскопок Белого квартала в Белгороде обнаружили порядка 40 могил. Примерная их датировка — 18-й век. Глава проекта Дмитрий Разумов рассказал, что вопрос этичности стройки на этом месте обсудили со священнослужителями.
С владыкой Иоанном мы говорили на эту тему. Как только закончатся все раскопки, тела перезахоронят на территории специальной часовни. Люди, скорее всего, там находились православные. И останки их перезахоронят по канонам. О процедуре мы сообщим заранее, так что желающие отдать почести смогут прийти.
Дмитрий Разумов
Прокомментировал ситуацию и настоятель Преображенского кафедрального собора протоиерей Олег Кобец. По его словам, захоронения в Белгороде есть почти везде, а квартал и так был построен там раньше.
В Белгороде, по-моему, везде, куда нас приглашали, есть захоронения. Даже вот возле гостиницы «Белгород» нашли, причём в священнических облачениях. Я согласен, что с точки зрения этики было бы правильно поставить какой-нибудь знак в честь тех, кто там был захоронен. Чтобы это не выглядело так, что мы тему игнорируем.
протоирей Олег Кобец
По словам священнослужителя, некоторые верующие, считающие себя недостойными, и вовсе завещают похоронить себя под храмами, прямо на входе. Так что особой этической проблемы здесь нет.