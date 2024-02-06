Мы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого квартала

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Начальник управления по делам архивов Белгородской области Павел Субботин обратил внимание на то, что при популяризации истории Белгорода сильный акцент делают на 20-м веке. Событий тогда действительно произошло много: Великая Отечественная война, Курская битва, полное уничтожение города и его героическое восстановление. Чуть меньше, но всё же внимание уделяют периоду СССР. А вот отрезок с 17-го по 19-й век почему-то игнорируют.
Откровенно говоря, у города, которому скоро будет 450 лет, увековечено только сто. А остальная история вообще у города есть? Обратите внимание: город постоянно говорит, что у нас есть 19-й век, 18-й век, 17-й век, — но где это всё у нас есть?
Павел Субботин
Поэтому, считает Субботин, Белый квартал даёт возможность увековечить «ту эпоху, когда всё начиналось».
Если мы посмотрим, то квартал находится в границах третьей Белгородской крепости. И другого такого шанса отразить историю возникновения нашего города и его развития у нас больше никогда не будет.
Павел Субботин
Глава архива отметил, что Белый квартал находится аккурат в самом сердце города. Именно здесь располагался несколько столетий назад воеводский дом и именно отсюда в своё время отправлялись в походы воеводы: «здесь и защищали границу, и расширяли границу на юг».
Мы чтим ветеранов, героев, фронтовиков. А где мы будем чтить фронтовиков 18-го века? Они тоже ветераны. Они тоже защищали крепость. Где мы будем чтить людей, усилиями которых в 17-м веке был создан город?
Павел Субботин
Кроме того, позже на этом же месте располагался затем и митрополичий двор, где захоронены все известные священнослужители прошлого.
Там есть наша история. Можно сбоку зайти спуститься, и там через решёточку видно будет склеп Никодима (епископ белгородский, прим. Бел.Ру). На цокольном этаже можно спуститься, найти дверь, а за ней балкончик, с которого видишь фундаменты Свято-Троицкого собора. Эта та история, которую ищешь, когда ходишь по городу. А она — вот она! Она здесь.
Павел Субботин
Историк отметил, что историческая фактура должна быть «осязаема» для людей. В качестве примера Субботин привёл Анапу, где музеефицировали старые фундаменты древнего греческого города Горгиппия. То же самое глава архива предложил сделать и с раскопанным фундаментом архиерейского дома и другими фундаментами советского и дореволюционного периодов.
Это фундаменты дома, где трудились двое наших святых. Они носят и духовный характер. Конечно, они отличаются от советской кладки. И когда ты это видишь, замечаешь, то на тебя «дышит» история. Мы имеем шанс детям показывать реальную археологию не в музее, а в земле, настоящую.
Павел Субботин
Предложил Субботин и отметить имена людей эпохи третьей Белгородской крепости. Можно организовать целую галерею воевод, «прославившихся потом по всей стране». Например, историк предложил отметить князя Бориса Репнина и воеводу Василия Головина. Именно эти люди в своё время отвечали за строительство крепости.
Белгород — один из немногих городов, где до сих пор нет памятника основателю города. У нас есть памятник царю, при котором был город основан, первая крепость. В Старом Осколе есть, в Короче есть — стоят! А в Белгороде нет. У нас не отражены люди, заложившие город. В этом плане у нас фактурная и информационная пустыня. И исправить это — наш шанс и обязанность.
Павел Субботин
Таким образом, резюмировал Субботин, Белый квартал станет тем местом, которое «создаст уют и напомнит о самых важных и сокровенных наших годах». Кроме того, в этом районе появятся новые улицы, переулки и даже площади: всем им нужно будет дать название.
Это большая головная боль для любого населённого пункта, так как названия заканчиваются. Но сейчас есть предложение части улиц и переулков присвоить названия башен Белгородской крепости. Возможно, есть смысл дать им названия в честь воевод и святых.
Павел Субботин
Нужны и малые архитектурные формы, считает начальник архива. «Хороший памятник стоит хороших денег», но можно сделать металлический макет крепости с волами, рвами и пушками. Детей это должно привести в восторг.
Мы даже как-то виноваты перед поколением белгородцев, живших здесь до 20-го века. Как-то мы их подзабыли,
— подытожил Субботин.
Реконструкция Белого квартала намечена в Белгороде на ближайшие годы. Белгородцев приглашают внести свои идеи в социальных сетях проекта и в СМИ.