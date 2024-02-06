Мы забыли 350 лет истории Белгорода: глава архива— о реконструкции Белого квартала

Начальник управления по делам архивов Белгородской области Павел Субботин обратил внимание на то, что при популяризации истории Белгорода сильный акцент делают на 20-м веке. Событий тогда действительно произошло много: Великая Отечественная война, Курская битва, полное уничтожение города и его героическое восстановление. Чуть меньше, но всё же внимание уделяют периоду СССР. А вот отрезок с 17-го по 19-й век почему-то игнорируют.