«Она получила своё развитие благодаря Белгороду». Протоирей — о Харьковской области

Протоиерей также рассказал, что первым митрополитом Белгорода назначила серба, чья фамилия до сих пор не установлена. В этом, по словам настоятеля, «была заложена большая мудрость», а сам он был «уникальным человеком». Сам же Харьков во многом обязан своим развитием именно Белгороду и его священнослужителям.