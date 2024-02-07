«Она получила своё развитие благодаря Белгороду». Протоирей — о Харьковской области

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Во время обсуждения исторического значения Белого квартала протоиерей Олег Кобец отметил необходимость популяризовать историю Белгородской области с точки зрения влияния последней на соседние регионы. Речь шла в том числе и о Харькове.
Благодаря кому существует город Харьков? Кто был инициатором его создания? Какова роль святителя Иоасафа в становлении Харьковской коллегии? Это же всё есть подробно. Вся вот эта территория и вся Слобожанщина получили свой статус благодаря Белгороду. И это должно звучать твёрдо! А то мы видим баталии вокруг нашей истории — противостояния. А ведь это всё документально подтверждено архивно. Это всё подтверждается!
протоирей Олег Кобец
Протоиерей также рассказал, что первым митрополитом Белгорода назначила серба, чья фамилия до сих пор не установлена. В этом, по словам настоятеля, «была заложена большая мудрость», а сам он был «уникальным человеком». Сам же Харьков во многом обязан своим развитием именно Белгороду и его священнослужителям.
Не все знают, что Белгород был губернией. И Курск входил в Белгородскую губернию. Это те факты, которые придают большое значение нам. Это подлинная история. Город Белгород — источник всего региона. Благодаря ему здесь всё потом развивалось, в том числе такой город, как Харьков. Харьков получил своё развитие только потому, что белгородский митрополит дал благословление тамошней коллегии. Святитель Иоасаф, чтобы поддержать Харьков, три года совершал там на Пасху литургию.
протоирей Олег Кобец
Таким образом, считает священнослужитель, эти факты необходимо отразить при реконструкции Белого квартала.
Напомним, что Белый квартал в центре Белгорода ждёт масштабная реконструкция. Историки планируют отразить в новом районе героическое прошлое города.